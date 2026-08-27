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Россия и Иран будут добиваться исключения санкций из международной жизни - 27.08.2026, ПРАЙМ
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Россия и Иран будут добиваться исключения санкций из международной жизни
Россия и Иран будут добиваться исключения санкций из международной жизни - 27.08.2026, ПРАЙМ
Россия и Иран будут добиваться исключения санкций из международной жизни
Россия совместно с Ираном и другими странами будет добиваться исключения санкционного давления из международной жизни, заявила официальный представитель МИД РФ... | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T12:24+0300
2026-08-27T12:24+0300
россия
иран
запад
мария захарова
мид рф
оон
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Россия совместно с Ираном и другими странами будет добиваться исключения санкционного давления из международной жизни, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Как отметила дипломат на брифинге, Россия категорически не приемлет практику применения односторонних, незаконных, принудительных мер, противоречащих уставу ООН. "Мы будем координировать с иранскими коллегами и другими заинтересованными странами усилия по противодействию очередной незаконной инициативе в данной сфере. Вместе с единомышленниками продолжим добиваться исключений из международной жизни санкционного давления, давно превратившегося в настоящий инструмент сведения счетов, наказания неугодных коллективному Западу государств", - сказала она.
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россия, иран, запад, мария захарова, мид рф, оон
РОССИЯ, ИРАН, ЗАПАД, Мария Захарова, МИД РФ, ООН
12:24 27.08.2026
 
Россия и Иран будут добиваться исключения санкций из международной жизни

Захарова: Россия и Иран будут добиваться исключения санкций из международной жизни

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Россия совместно с Ираном и другими странами будет добиваться исключения санкционного давления из международной жизни, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Как отметила дипломат на брифинге, Россия категорически не приемлет практику применения односторонних, незаконных, принудительных мер, противоречащих уставу ООН.
"Мы будем координировать с иранскими коллегами и другими заинтересованными странами усилия по противодействию очередной незаконной инициативе в данной сфере. Вместе с единомышленниками продолжим добиваться исключений из международной жизни санкционного давления, давно превратившегося в настоящий инструмент сведения счетов, наказания неугодных коллективному Западу государств", - сказала она.
 
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