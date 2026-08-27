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Россия и Иран будут добиваться исключения санкций из международной жизни

Россия и Иран будут добиваться исключения санкций из международной жизни - 27.08.2026, ПРАЙМ

Россия и Иран будут добиваться исключения санкций из международной жизни

Россия совместно с Ираном и другими странами будет добиваться исключения санкционного давления из международной жизни, заявила официальный представитель МИД РФ... | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T12:24+0300

2026-08-27T12:24+0300

2026-08-27T12:24+0300

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Россия совместно с Ираном и другими странами будет добиваться исключения санкционного давления из международной жизни, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Как отметила дипломат на брифинге, Россия категорически не приемлет практику применения односторонних, незаконных, принудительных мер, противоречащих уставу ООН. "Мы будем координировать с иранскими коллегами и другими заинтересованными странами усилия по противодействию очередной незаконной инициативе в данной сфере. Вместе с единомышленниками продолжим добиваться исключений из международной жизни санкционного давления, давно превратившегося в настоящий инструмент сведения счетов, наказания неугодных коллективному Западу государств", - сказала она.

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россия, иран, запад, мария захарова, мид рф, оон