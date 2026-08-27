Надежды биржевиков не оправдались

МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи позавчера взлетал на 2%, а вчера упал на 2% и вернулся на исходные минимумы начала недели. Бенчмарк опять под трендовой 2100 пункта и вблизи локальной поддержки 2050 пункта, если и эта не удержится, то курс наверняка улетит на круглые 2000 пунктов. Причина очередных распродаж — завышенные ожидания биржевиков на фоне визитов глав дипломатии Ватикана и силового блока США в Россию; никаких позитивных сигналов не последовало. Сегодняшний день может быть решающим в краткосрочной динамике рынка. Индекс дешевый — таргет на 20% выше, плюс дивиденды, но без явного прогресса на внешнем контуре раскрыть потенциал рынка крайне проблематично.Слабее рынка — акции РУСАЛа (-6%). Курс ушел под важные 25 рублей и по инерции рискует еще просесть. Факторы распродаж: авария на зарубежном предприятии, низкие дивиденды от ГМК Норникеля в пользу алюминиевой компании, нервная геополитика.Сильнее рынка — акции Сургутнефтегаза-ап (+1%). Курс бумаг движется в унисон с курсами инвалют, а последние снова поднимаются. Фактор спроса — дивидендная кубышка корпорации, номинированная в валюте. Цена на бирже по 41,5 рублей, а следующее сопротивление будет у 43 рублей.Рубль потерял около процента против биржевого юаня и фьючерсов на доллар и евро. Курсы инвалют завершают летний сезон на годовых максимумах на фоне сохраняющегося дисбаланса спроса и предложения валюты на рынке. В сентябре пары могут быть еще повыше, но уже не сильно — для доллара это область чуть выше 85, у евро будет район 99, а для юаня есть сопротивление на 12,7.Автор: Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи позавчера взлетал на 2%, а вчера упал на 2% и вернулся на исходные минимумы начала недели. Бенчмарк опять под трендовой 2100 пункта и вблизи локальной поддержки 2050 пункта, если и эта не удержится, то курс наверняка улетит на круглые 2000 пунктов. Причина очередных распродаж — завышенные ожидания биржевиков на фоне визитов глав дипломатии Ватикана и силового блока США в Россию; никаких позитивных сигналов не последовало. Сегодняшний день может быть решающим в краткосрочной динамике рынка. Индекс дешевый — таргет на 20% выше, плюс дивиденды, но без явного прогресса на внешнем контуре раскрыть потенциал рынка крайне проблематично.
Слабее рынка — акции РУСАЛа (-6%). Курс ушел под важные 25 рублей и по инерции рискует еще просесть. Факторы распродаж: авария на зарубежном предприятии, низкие дивиденды от ГМК Норникеля в пользу алюминиевой компании, нервная геополитика.
Сильнее рынка — акции Сургутнефтегаза-ап (+1%). Курс бумаг движется в унисон с курсами инвалют, а последние снова поднимаются. Фактор спроса — дивидендная кубышка корпорации, номинированная в валюте. Цена на бирже по 41,5 рублей, а следующее сопротивление будет у 43 рублей.
Рубль потерял около процента против биржевого юаня и фьючерсов на доллар и евро. Курсы инвалют завершают летний сезон на годовых максимумах на фоне сохраняющегося дисбаланса спроса и предложения валюты на рынке. В сентябре пары могут быть еще повыше, но уже не сильно — для доллара это область чуть выше 85, у евро будет район 99, а для юаня есть сопротивление на 12,7.
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