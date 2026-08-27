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Надежды биржевиков не оправдались - 27.08.2026, ПРАЙМ
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Надежды биржевиков не оправдались
Надежды биржевиков не оправдались - 27.08.2026, ПРАЙМ
Надежды биржевиков не оправдались
Индекс МосБиржи позавчера взлетал на 2%, а вчера упал на 2% и вернулся на исходные минимумы начала недели. Бенчмарк опять под трендовой 2100 пункта и вблизи... | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T09:43+0300
2026-08-27T09:43+0300
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи позавчера взлетал на 2%, а вчера упал на 2% и вернулся на исходные минимумы начала недели. Бенчмарк опять под трендовой 2100 пункта и вблизи локальной поддержки 2050 пункта, если и эта не удержится, то курс наверняка улетит на круглые 2000 пунктов. Причина очередных распродаж — завышенные ожидания биржевиков на фоне визитов глав дипломатии Ватикана и силового блока США в Россию; никаких позитивных сигналов не последовало. Сегодняшний день может быть решающим в краткосрочной динамике рынка. Индекс дешевый — таргет на 20% выше, плюс дивиденды, но без явного прогресса на внешнем контуре раскрыть потенциал рынка крайне проблематично.Слабее рынка — акции РУСАЛа (-6%). Курс ушел под важные 25 рублей и по инерции рискует еще просесть. Факторы распродаж: авария на зарубежном предприятии, низкие дивиденды от ГМК Норникеля в пользу алюминиевой компании, нервная геополитика.Сильнее рынка — акции Сургутнефтегаза-ап (+1%). Курс бумаг движется в унисон с курсами инвалют, а последние снова поднимаются. Фактор спроса — дивидендная кубышка корпорации, номинированная в валюте. Цена на бирже по 41,5 рублей, а следующее сопротивление будет у 43 рублей.Рубль потерял около процента против биржевого юаня и фьючерсов на доллар и евро. Курсы инвалют завершают летний сезон на годовых максимумах на фоне сохраняющегося дисбаланса спроса и предложения валюты на рынке. В сентябре пары могут быть еще повыше, но уже не сильно — для доллара это область чуть выше 85, у евро будет район 99, а для юаня есть сопротивление на 12,7.Автор: Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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Михаил Зельцер
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
40
192
40
мнения аналитиков, рынок, торги, ватикан, сша, михаил зельцер, мосбиржа, русал, гмк норильский никель
Мнения аналитиков, Рынок, Торги, ВАТИКАН, США, Михаил Зельцер, Мосбиржа, Русал, ГМК Норильский никель
09:43 27.08.2026
 
Надежды биржевиков не оправдались

Эксперт Зельцер: Мосбиржа у поддержки 2050, без прогресса в геополитике рост маловероятен

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Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи позавчера взлетал на 2%, а вчера упал на 2% и вернулся на исходные минимумы начала недели. Бенчмарк опять под трендовой 2100 пункта и вблизи локальной поддержки 2050 пункта, если и эта не удержится, то курс наверняка улетит на круглые 2000 пунктов. Причина очередных распродаж — завышенные ожидания биржевиков на фоне визитов глав дипломатии Ватикана и силового блока США в Россию; никаких позитивных сигналов не последовало. Сегодняшний день может быть решающим в краткосрочной динамике рынка. Индекс дешевый — таргет на 20% выше, плюс дивиденды, но без явного прогресса на внешнем контуре раскрыть потенциал рынка крайне проблематично.
Слабее рынка — акции РУСАЛа (-6%). Курс ушел под важные 25 рублей и по инерции рискует еще просесть. Факторы распродаж: авария на зарубежном предприятии, низкие дивиденды от ГМК Норникеля в пользу алюминиевой компании, нервная геополитика.
Сильнее рынка — акции Сургутнефтегаза-ап (+1%). Курс бумаг движется в унисон с курсами инвалют, а последние снова поднимаются. Фактор спроса — дивидендная кубышка корпорации, номинированная в валюте. Цена на бирже по 41,5 рублей, а следующее сопротивление будет у 43 рублей.
Рубль потерял около процента против биржевого юаня и фьючерсов на доллар и евро. Курсы инвалют завершают летний сезон на годовых максимумах на фоне сохраняющегося дисбаланса спроса и предложения валюты на рынке. В сентябре пары могут быть еще повыше, но уже не сильно — для доллара это область чуть выше 85, у евро будет район 99, а для юаня есть сопротивление на 12,7.
Автор: Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"

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