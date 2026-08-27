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Золото готово к взлету: даже скромный приток инвесторов разгонит цены

Золото готово к взлету: даже скромный приток инвесторов разгонит цены - 27.08.2026, ПРАЙМ

Золото готово к взлету: даже скромный приток инвесторов разгонит цены

Золото — один из крупнейших классов активов в мире, однако его рынок остается удивительно узким, пишет Bloomberg. Даже скромный приток инвесторов может вызвать... | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T15:44+0300

2026-08-27T15:44+0300

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МОСКВА, 27 авг – ПРАЙМ. Золото — один из крупнейших классов активов в мире, однако его рынок остается удивительно узким, пишет Bloomberg. Даже скромный приток инвесторов может вызвать резкий рост цен, поскольку предложение металла ограничено, а физический рынок не способен быстро поглощать крупные объемы. По оценкам экспертов, на поверхности планеты находится более 30 триллионов долларов золота, а оборот на лондонском спотовом рынке превышает 300 миллиардов долларов в день. Однако значительная часть этой активности приходится на быструю торговлю банков, маркет-мейкеров, алгоритмических фондов и валютных трейдеров, а не на свежие инвестиции, конкурирующие за доступный металл.Доля золота в портфелях западных инвесторов остается на исторически низком уровне. В декабре 2025 года, когда цены на слитки были близки к текущим уровням, биржевые фонды золота составляли лишь 0,17% частных финансовых портфелей США. Это на шесть базисных пунктов ниже пика 2012 года, несмотря на многолетний рост цен на драгметалл. По оценкам Goldman Sachs, увеличение доли золота в портфелях на 0,01% поднимает цены примерно на 1,4%, что делает рынок крайне чувствительным к любым изменениям в предпочтениях инвесторов.Согласно расчетам JPMorgan, проведенным в мае 2025 года, перевод всего 0,5% активов иностранных инвесторов в США в золото — тогда это составляло около 70 миллиардов долларов в год — мог бы поднять цены примерно на 18% ежегодно при существовавших рыночных условиях. Это иллюстрирует высокую чувствительность рынка даже к небольшому оттоку капитала из американских активов.Сейчас золото движется к одному из самых крупных ежемесячных ростов за всю историю. Ключевым катализатором может стать выступление председателя Федеральной резервной системы Кевина Уорша в Джексон-Хоул, штат Вайоминг, которое состоится в пятницу. Любой сигнал о том, что фискальные давления начинают влиять на монетарную политику, может значительно повысить привлекательность золота как защитного актива. Обесценивающая сделка — покупка золота на фоне опасений, что политики пойдут на снижение ставок и ослабят доллар, — остается в центре внимания рынка.Аналитики отмечают, что сохранение импульса будет зависеть от того, продолжат ли инвесторы сосредотачиваться на долговых проблемах правительства США, а не переключаться на другие темы — войну в Иране или волатильность на рынке искусственного интеллекта. В случае сохранения текущего тренда золото может продолжить обновлять исторические максимумы, привлекая все больше институциональных капиталов, которые ищут защиту от инфляции и обесценивания доллара. При этом даже без масштабного притока средств текущие уровни спроса уже обеспечивают металлу устойчивую поддержку, а любой дополнительный интерес может спровоцировать ускоренный рост.

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bloomberg, goldman sachs, иран, сша, финансы, золото, биржевые цены на золото