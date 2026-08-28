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Абхазия рассчитывает на прямой авиарейс из Сухума в Новосибирск

Абхазия рассчитывает на прямой авиарейс из Сухума в Новосибирск - 28.08.2026, ПРАЙМ

Абхазия рассчитывает на прямой авиарейс из Сухума в Новосибирск

Правительство Абхазии рассчитывает на организацию в 2027 году прямого авиарейса из Сухума в Новосибирск, переговоры об этом ведутся с авиакомпанией S7 Airlines... | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T16:36+0300

2026-08-28T16:36+0300

2026-08-28T16:36+0300

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абхазия

новосибирск

сухум

s7

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НОВОСИБИРСК, 28 авг – ПРАЙМ. Правительство Абхазии рассчитывает на организацию в 2027 году прямого авиарейса из Сухума в Новосибирск, переговоры об этом ведутся с авиакомпанией S7 Airlines ("Сибирь"), сообщил вице-премьер республики Джансух Нанба на встрече с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым. Делегация Абхазии работала в Новосибирске на международном форуме технологического развития "Технопром-2026", проходившем с 26 по 28 августа, где провела встречу с руководителями регионального отделения компании S7. "Очень плодотворная встреча, и нас заверили, что уже со следующего года, с начала следующего сезона, высока вероятность того, что будет регулярный рейс Новосибирск-Сухум", – приводит слова Нанбы пресс-служба новосибирского губернатора. Вице-премьер отметил, что для жителей Абхазии открытие этого рейса очень важно и у новосибирцев также появятся возможности для сотрудничества и отдыха. Джансух Нанба также сообщил, что дни форума были полны интересных встреч. Так, члены делегации республики пообщались с руководителями известных новосибирских вузов, посетили Центр коллективного пользования "СКИФ", который поразил их своими масштабами. "Готов обсудить итоги ( форума – ред.), предложения – на что нужно обратить внимание, чтобы сотрудничество Новосибирской области и Республики Абхазия развивалось и дальше", – сказал в свою очередь губернатор Травников, отметив, что регион совместно с авиакомпанией S7 активно развивает сеть авиарейсов.

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бизнес, россия, абхазия, новосибирск, сухум, s7