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Абхазия рассчитывает на прямой авиарейс из Сухума в Новосибирск - 28.08.2026, ПРАЙМ
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Абхазия рассчитывает на прямой авиарейс из Сухума в Новосибирск
Абхазия рассчитывает на прямой авиарейс из Сухума в Новосибирск - 28.08.2026, ПРАЙМ
Абхазия рассчитывает на прямой авиарейс из Сухума в Новосибирск
Правительство Абхазии рассчитывает на организацию в 2027 году прямого авиарейса из Сухума в Новосибирск, переговоры об этом ведутся с авиакомпанией S7 Airlines... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T16:36+0300
2026-08-28T16:36+0300
бизнес
россия
абхазия
новосибирск
сухум
s7
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НОВОСИБИРСК, 28 авг – ПРАЙМ. Правительство Абхазии рассчитывает на организацию в 2027 году прямого авиарейса из Сухума в Новосибирск, переговоры об этом ведутся с авиакомпанией S7 Airlines ("Сибирь"), сообщил вице-премьер республики Джансух Нанба на встрече с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым. Делегация Абхазии работала в Новосибирске на международном форуме технологического развития "Технопром-2026", проходившем с 26 по 28 августа, где провела встречу с руководителями регионального отделения компании S7. "Очень плодотворная встреча, и нас заверили, что уже со следующего года, с начала следующего сезона, высока вероятность того, что будет регулярный рейс Новосибирск-Сухум", – приводит слова Нанбы пресс-служба новосибирского губернатора. Вице-премьер отметил, что для жителей Абхазии открытие этого рейса очень важно и у новосибирцев также появятся возможности для сотрудничества и отдыха. Джансух Нанба также сообщил, что дни форума были полны интересных встреч. Так, члены делегации республики пообщались с руководителями известных новосибирских вузов, посетили Центр коллективного пользования "СКИФ", который поразил их своими масштабами. "Готов обсудить итоги ( форума – ред.), предложения – на что нужно обратить внимание, чтобы сотрудничество Новосибирской области и Республики Абхазия развивалось и дальше", – сказал в свою очередь губернатор Травников, отметив, что регион совместно с авиакомпанией S7 активно развивает сеть авиарейсов.
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бизнес, россия, абхазия, новосибирск, сухум, s7
Бизнес, РОССИЯ, АБХАЗИЯ, НОВОСИБИРСК, Сухум, S7
16:36 28.08.2026
 
Абхазия рассчитывает на прямой авиарейс из Сухума в Новосибирск

Вице-премьер Нанба: Абхазия рассчитывает на прямой авиарейс из Сухума в Новосибирск

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НОВОСИБИРСК, 28 авг – ПРАЙМ. Правительство Абхазии рассчитывает на организацию в 2027 году прямого авиарейса из Сухума в Новосибирск, переговоры об этом ведутся с авиакомпанией S7 Airlines ("Сибирь"), сообщил вице-премьер республики Джансух Нанба на встрече с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым.
Делегация Абхазии работала в Новосибирске на международном форуме технологического развития "Технопром-2026", проходившем с 26 по 28 августа, где провела встречу с руководителями регионального отделения компании S7.
"Очень плодотворная встреча, и нас заверили, что уже со следующего года, с начала следующего сезона, высока вероятность того, что будет регулярный рейс Новосибирск-Сухум", – приводит слова Нанбы пресс-служба новосибирского губернатора.
Вице-премьер отметил, что для жителей Абхазии открытие этого рейса очень важно и у новосибирцев также появятся возможности для сотрудничества и отдыха.
Джансух Нанба также сообщил, что дни форума были полны интересных встреч. Так, члены делегации республики пообщались с руководителями известных новосибирских вузов, посетили Центр коллективного пользования "СКИФ", который поразил их своими масштабами.
"Готов обсудить итоги ( форума – ред.), предложения – на что нужно обратить внимание, чтобы сотрудничество Новосибирской области и Республики Абхазия развивалось и дальше", – сказал в свою очередь губернатор Травников, отметив, что регион совместно с авиакомпанией S7 активно развивает сеть авиарейсов.
 
БизнесРОССИЯАБХАЗИЯНОВОСИБИРСКСухумS7
 
 
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