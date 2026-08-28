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ГОСТа на оборудование для падела в России пока нет, заявил Абраменков - 28.08.2026, ПРАЙМ
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ГОСТа на оборудование для падела в России пока нет, заявил Абраменков
ГОСТа на оборудование для падела в России пока нет, заявил Абраменков - 28.08.2026, ПРАЙМ
ГОСТа на оборудование для падела в России пока нет, заявил Абраменков
ГОСТа на оборудования для падела в России пока не разрабатывается, однако в будущем такое возможно, рассказал в интервью РИА Новости замглавы Минпромторга... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T10:46+0300
2026-08-28T10:46+0300
бизнес
финансы
россия
минпромторг
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МОСКВА, 28 авг – ПРАЙМ. ГОСТа на оборудования для падела в России пока не разрабатывается, однако в будущем такое возможно, рассказал в интервью РИА Новости замглавы Минпромторга России Геннадий Абраменков. Падел является одним из видов тенниса. В игре чаще всего участвуют от двух до четырех человек. В отличие от классического тенниса ракетка для падела не имеет струн, а мяч чуть менее упругий. Матч длится до двух победных сетов. "Этот вид спорта достаточно молодой, но уже очень популярный. Пока он не сформировался в что-то более-менее стандартизированное. На сегодняшний день в нашем фонде нет ни ГОСТа на сам падел, ни на оборудование для него. И планов по разработке такого стандарта пока тоже нет", - сказал замглавы. Абраменков отметил, что в настоящее время разрабатываются международные требования по безопасности и методам испытаний кортов для падел-тенниса. После принятие такого документа, в России рассмотрят возможность создания ГОСТа на оборудование для падела.
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бизнес, финансы, россия, минпромторг
Бизнес, Финансы, РОССИЯ, Минпромторг
10:46 28.08.2026
 
ГОСТа на оборудование для падела в России пока нет, заявил Абраменков

Замглавы Минпромторга Абраменков: ГОСТа на оборудование для падела в России пока нет

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МОСКВА, 28 авг – ПРАЙМ. ГОСТа на оборудования для падела в России пока не разрабатывается, однако в будущем такое возможно, рассказал в интервью РИА Новости замглавы Минпромторга России Геннадий Абраменков.
Падел является одним из видов тенниса. В игре чаще всего участвуют от двух до четырех человек. В отличие от классического тенниса ракетка для падела не имеет струн, а мяч чуть менее упругий. Матч длится до двух победных сетов.
"Этот вид спорта достаточно молодой, но уже очень популярный. Пока он не сформировался в что-то более-менее стандартизированное. На сегодняшний день в нашем фонде нет ни ГОСТа на сам падел, ни на оборудование для него. И планов по разработке такого стандарта пока тоже нет", - сказал замглавы.
Абраменков отметил, что в настоящее время разрабатываются международные требования по безопасности и методам испытаний кортов для падел-тенниса. После принятие такого документа, в России рассмотрят возможность создания ГОСТа на оборудование для падела.
 
БизнесФинансыРОССИЯМинпромторг
 
 
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