https://1prime.ru/20260828/abramenkov-872761269.html
ГОСТа на оборудование для падела в России пока нет, заявил Абраменков
ГОСТа на оборудование для падела в России пока нет, заявил Абраменков - 28.08.2026, ПРАЙМ
ГОСТа на оборудование для падела в России пока нет, заявил Абраменков
ГОСТа на оборудования для падела в России пока не разрабатывается, однако в будущем такое возможно, рассказал в интервью РИА Новости замглавы Минпромторга... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T10:46+0300
2026-08-28T10:46+0300
2026-08-28T10:46+0300
бизнес
финансы
россия
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872761269.jpg?1787903217
МОСКВА, 28 авг – ПРАЙМ. ГОСТа на оборудования для падела в России пока не разрабатывается, однако в будущем такое возможно, рассказал в интервью РИА Новости замглавы Минпромторга России Геннадий Абраменков.
Падел является одним из видов тенниса. В игре чаще всего участвуют от двух до четырех человек. В отличие от классического тенниса ракетка для падела не имеет струн, а мяч чуть менее упругий. Матч длится до двух победных сетов.
"Этот вид спорта достаточно молодой, но уже очень популярный. Пока он не сформировался в что-то более-менее стандартизированное. На сегодняшний день в нашем фонде нет ни ГОСТа на сам падел, ни на оборудование для него. И планов по разработке такого стандарта пока тоже нет", - сказал замглавы.
Абраменков отметил, что в настоящее время разрабатываются международные требования по безопасности и методам испытаний кортов для падел-тенниса. После принятие такого документа, в России рассмотрят возможность создания ГОСТа на оборудование для падела.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, финансы, россия, минпромторг
Бизнес, Финансы, РОССИЯ, Минпромторг
ГОСТа на оборудование для падела в России пока нет, заявил Абраменков
Замглавы Минпромторга Абраменков: ГОСТа на оборудование для падела в России пока нет
МОСКВА, 28 авг – ПРАЙМ. ГОСТа на оборудования для падела в России пока не разрабатывается, однако в будущем такое возможно, рассказал в интервью РИА Новости замглавы Минпромторга России Геннадий Абраменков.
Падел является одним из видов тенниса. В игре чаще всего участвуют от двух до четырех человек. В отличие от классического тенниса ракетка для падела не имеет струн, а мяч чуть менее упругий. Матч длится до двух победных сетов.
"Этот вид спорта достаточно молодой, но уже очень популярный. Пока он не сформировался в что-то более-менее стандартизированное. На сегодняшний день в нашем фонде нет ни ГОСТа на сам падел, ни на оборудование для него. И планов по разработке такого стандарта пока тоже нет", - сказал замглавы.
Абраменков отметил, что в настоящее время разрабатываются международные требования по безопасности и методам испытаний кортов для падел-тенниса. После принятие такого документа, в России рассмотрят возможность создания ГОСТа на оборудование для падела.