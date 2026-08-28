https://1prime.ru/20260828/abramenkov-872761269.html

ГОСТа на оборудование для падела в России пока нет, заявил Абраменков

ГОСТа на оборудование для падела в России пока нет, заявил Абраменков - 28.08.2026, ПРАЙМ

ГОСТа на оборудование для падела в России пока нет, заявил Абраменков

ГОСТа на оборудования для падела в России пока не разрабатывается, однако в будущем такое возможно, рассказал в интервью РИА Новости замглавы Минпромторга... | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T10:46+0300

2026-08-28T10:46+0300

2026-08-28T10:46+0300

бизнес

финансы

россия

минпромторг

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872761269.jpg?1787903217

МОСКВА, 28 авг – ПРАЙМ. ГОСТа на оборудования для падела в России пока не разрабатывается, однако в будущем такое возможно, рассказал в интервью РИА Новости замглавы Минпромторга России Геннадий Абраменков. Падел является одним из видов тенниса. В игре чаще всего участвуют от двух до четырех человек. В отличие от классического тенниса ракетка для падела не имеет струн, а мяч чуть менее упругий. Матч длится до двух победных сетов. "Этот вид спорта достаточно молодой, но уже очень популярный. Пока он не сформировался в что-то более-менее стандартизированное. На сегодняшний день в нашем фонде нет ни ГОСТа на сам падел, ни на оборудование для него. И планов по разработке такого стандарта пока тоже нет", - сказал замглавы. Абраменков отметил, что в настоящее время разрабатываются международные требования по безопасности и методам испытаний кортов для падел-тенниса. После принятие такого документа, в России рассмотрят возможность создания ГОСТа на оборудование для падела.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, финансы, россия, минпромторг