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"Аэрофлот" приступил к полетам из Краснодара в армянский Гюмри
"Аэрофлот" приступил к полетам из Краснодара в армянский Гюмри - 28.08.2026, ПРАЙМ
"Аэрофлот" приступил к полетам из Краснодара в армянский Гюмри
Авиакомпания "Аэрофлот" начала с пятницы выполнять рейсы из Краснодара в армянский Гюмри и обратно, сообщает пресс-служба ереванского аэропорта "Звартноц",... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T22:33+0300
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ЕРЕВАН, 28 авг - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" начала с пятницы выполнять рейсы из Краснодара в армянский Гюмри и обратно, сообщает пресс-служба ереванского аэропорта "Звартноц", который вместе с воздушной гаванью в Гюмри входит в состав ЗАО "Армения-международные аэропорты". "Авиакомпания "Аэрофлот" с 28 августа начала выполнять рейсы из международного аэропорта Краснодар в аэропорт "Ширак" города Гюмри", - говорится в сообщении. В пресс-службе заявили, что рейсы по направлению Краснодар-Гюмри-Краснодар будут выполняться с частотой два раза в неделю - по средам и пятницам.
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бизнес, россия, краснодар, аэрофлот
Бизнес, РОССИЯ, КРАСНОДАР, Аэрофлот
"Аэрофлот" приступил к полетам из Краснодара в армянский Гюмри
"Аэрофлот" начал с пятницы выполнять рейсы из Краснодара в армянский Гюмри и обратно
ЕРЕВАН, 28 авг - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" начала с пятницы выполнять рейсы из Краснодара в армянский Гюмри и обратно, сообщает пресс-служба ереванского аэропорта "Звартноц", который вместе с воздушной гаванью в Гюмри входит в состав ЗАО "Армения-международные аэропорты".
"Авиакомпания "Аэрофлот" с 28 августа начала выполнять рейсы из международного аэропорта Краснодар в аэропорт "Ширак" города Гюмри", - говорится в сообщении.
В пресс-службе заявили, что рейсы по направлению Краснодар-Гюмри-Краснодар будут выполняться с частотой два раза в неделю - по средам и пятницам.