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В Афганистане снизили тарифы на услуги международных аэропортов - 28.08.2026, ПРАЙМ
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В Афганистане снизили тарифы на услуги международных аэропортов
В Афганистане снизили тарифы на услуги международных аэропортов - 28.08.2026, ПРАЙМ
В Афганистане снизили тарифы на услуги международных аэропортов
Министерство транспорта и гражданской авиации Афганистана объявило о значительном снижении тарифов на услуги международных аэропортов страны при авиаперевозках... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T14:08+0300
2026-08-28T14:08+0300
бизнес
мировая экономика
афганистан
пакистан
иран
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Министерство транспорта и гражданской авиации Афганистана объявило о значительном снижении тарифов на услуги международных аэропортов страны при авиаперевозках грузов с целью сокращения транспортных расходов и оказания поддержки экспортерам. "Сбор за авиационную безопасность для грузов снижен со 100 до 10 долларов за тонну, а стоимость наземного обслуживания уменьшилась с 96 до 40 долларов за тонну", - сообщает пресс-служба министерства в соцсети Х. "Снижение сборов направлено на удешевление транспортировки товаров, поддержку предпринимателей, укрепление экспортного потенциала и содействие выходу афганской продукции на международные рынки", - приводит пресс-служба слова замглавы минтранса по авиационным операциям Фатуллы Мансура. По данным минтранса, на регулярные грузовые рейсы будет предоставляться скидка на сбор в размере 25%, а на специальные грузовые рейсы - 50%. Как отмечает афганская пресса, в настоящее время воздушные коридоры стали одними из основных экспортных маршрутов Афганистана, особенно для дорогостоящих и скоропортящихся товаров, несмотря на то, что авиаперевозки, как правило, обходятся дороже наземных или морских путей. Афганистан не имеет выхода к морю и сильно зависит от транзитных маршрутов через Пакистан и Иран для доступа к мировым рынкам. Решение о снижении тарифов было принято на фоне сохраняющихся региональных проблем с торговыми путями. В последние месяцы закрытие границ и ограничения на отдельных участках афгано-пакистанской границы привели к сбоям в торговле, а напряженность на Ближнем Востоке вызвала опасения относительно безопасности судоходства через Ормузский пролив.
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бизнес, мировая экономика, афганистан, пакистан, иран
Бизнес, Мировая экономика, АФГАНИСТАН, ПАКИСТАН, ИРАН
14:08 28.08.2026
 
В Афганистане снизили тарифы на услуги международных аэропортов

Минтранс Афганистана снизил тарифы на услуги международных аэропортов

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Министерство транспорта и гражданской авиации Афганистана объявило о значительном снижении тарифов на услуги международных аэропортов страны при авиаперевозках грузов с целью сокращения транспортных расходов и оказания поддержки экспортерам.
"Сбор за авиационную безопасность для грузов снижен со 100 до 10 долларов за тонну, а стоимость наземного обслуживания уменьшилась с 96 до 40 долларов за тонну", - сообщает пресс-служба министерства в соцсети Х.
"Снижение сборов направлено на удешевление транспортировки товаров, поддержку предпринимателей, укрепление экспортного потенциала и содействие выходу афганской продукции на международные рынки", - приводит пресс-служба слова замглавы минтранса по авиационным операциям Фатуллы Мансура.
По данным минтранса, на регулярные грузовые рейсы будет предоставляться скидка на сбор в размере 25%, а на специальные грузовые рейсы - 50%.
Как отмечает афганская пресса, в настоящее время воздушные коридоры стали одними из основных экспортных маршрутов Афганистана, особенно для дорогостоящих и скоропортящихся товаров, несмотря на то, что авиаперевозки, как правило, обходятся дороже наземных или морских путей.
Афганистан не имеет выхода к морю и сильно зависит от транзитных маршрутов через Пакистан и Иран для доступа к мировым рынкам.
Решение о снижении тарифов было принято на фоне сохраняющихся региональных проблем с торговыми путями. В последние месяцы закрытие границ и ограничения на отдельных участках афгано-пакистанской границы привели к сбоям в торговле, а напряженность на Ближнем Востоке вызвала опасения относительно безопасности судоходства через Ормузский пролив.
 
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