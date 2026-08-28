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Акции Gap выросли на 17% на предварительных торгах в США - 28.08.2026, ПРАЙМ
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Акции Gap выросли на 17% на предварительных торгах в США
Акции Gap выросли на 17% на предварительных торгах в США - 28.08.2026, ПРАЙМ
Акции Gap выросли на 17% на предварительных торгах в США
Акции американского ритейлера одежды Gap Inc. подскочили в цене на 17% на предварительных торгах в США после публикации финансовой отчетности, а также... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T15:33+0300
2026-08-28T15:33+0300
бизнес
сша
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Акции американского ритейлера одежды Gap Inc. подскочили в цене на 17% на предварительных торгах в США после публикации финансовой отчетности, а также объявления о назначении нового главы бренда Old Navy, следует из данных торгов. По итогам торгов четверга цена акций Gap снизилась на 1,7% - до 20,79 доллара. На предварительных торгах в пятницу по состоянию на 15.12 мск акции поднимались в цене на 17,12% - до 24,35 доллара. Выручка Gap по итогам второго квартала снизилась на 2% в годовом выражении - до 3,7 миллиарда долларов, что совпало с прогнозами аналитиков. Скорректированная разводненная прибыль на акцию ритейлера в отчетном периоде оказалась выше ожиданий и составила 0,52 доллара. Чистая прибыль Gap во втором квартале составила 501 миллион долларов. Компания также объявила, что со 2 ноября назначила Майкла Фрэнсиса (Michael Francis) на должность президента и генерального директора одного из своего брендов Old Navy. Нынешний глава бренда Хайо Барбейто (Haio Barbeito) перейдет на консультативную должность. Gap Inc. - американский ритейлер одежды. Компания основана в 1969 году. В ее портфель входят бренды Old Navy, Gap, Banana Republic, Athleta. Компания насчитывает около 3,5 тысяч магазинов более чем в 35 странах.
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192
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бизнес, сша
Бизнес, США
15:33 28.08.2026
 
Акции Gap выросли на 17% на предварительных торгах в США

Акции американского ритейлера одежды Gap выросли на 17% на предварительных торгах в США

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Акции американского ритейлера одежды Gap Inc. подскочили в цене на 17% на предварительных торгах в США после публикации финансовой отчетности, а также объявления о назначении нового главы бренда Old Navy, следует из данных торгов.
По итогам торгов четверга цена акций Gap снизилась на 1,7% - до 20,79 доллара. На предварительных торгах в пятницу по состоянию на 15.12 мск акции поднимались в цене на 17,12% - до 24,35 доллара.
Выручка Gap по итогам второго квартала снизилась на 2% в годовом выражении - до 3,7 миллиарда долларов, что совпало с прогнозами аналитиков. Скорректированная разводненная прибыль на акцию ритейлера в отчетном периоде оказалась выше ожиданий и составила 0,52 доллара. Чистая прибыль Gap во втором квартале составила 501 миллион долларов.
Компания также объявила, что со 2 ноября назначила Майкла Фрэнсиса (Michael Francis) на должность президента и генерального директора одного из своего брендов Old Navy. Нынешний глава бренда Хайо Барбейто (Haio Barbeito) перейдет на консультативную должность.
Gap Inc. - американский ритейлер одежды. Компания основана в 1969 году. В ее портфель входят бренды Old Navy, Gap, Banana Republic, Athleta. Компания насчитывает около 3,5 тысяч магазинов более чем в 35 странах.
 
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