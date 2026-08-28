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Российский рынок акций за основную сессию вырос на 1%

Российский рынок акций за основную сессию вырос на 1% - 28.08.2026, ПРАЙМ

Российский рынок акций за основную сессию вырос на 1%

Российский рынок акций за основную торговую сессию пятницы повысился на 1,03% и снизился на 0,94% за рабочую неделю, следует из данных Московской биржи. | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T19:24+0300

2026-08-28T19:24+0300

2026-08-28T19:24+0300

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию пятницы повысился на 1,03% и снизился на 0,94% за рабочую неделю, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов повысился на 1,03%, до 2114,93 пункта. За рабочую неделю индекс Мосбиржи снизился на 0,94%.

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акции, рынок, россия, мосбиржа