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Российский рынок акций за основную сессию вырос на 1%
Российский рынок акций за основную сессию вырос на 1% - 28.08.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций за основную сессию вырос на 1%
Российский рынок акций за основную торговую сессию пятницы повысился на 1,03% и снизился на 0,94% за рабочую неделю, следует из данных Московской биржи. | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T19:24+0300
2026-08-28T19:24+0300
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию пятницы повысился на 1,03% и снизился на 0,94% за рабочую неделю, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов повысился на 1,03%, до 2114,93 пункта. За рабочую неделю индекс Мосбиржи снизился на 0,94%.
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ПРАЙМ
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7 495 645-6601
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акции, рынок, россия, мосбиржа
Экономика, Акции, Рынок, РОССИЯ, Мосбиржа
Российский рынок акций за основную сессию вырос на 1%
Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов повысился на 1,03%, до 2114,93 пункта