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Anthropic представила ИИ-модель для управления научным оборудованием
Anthropic представила ИИ-модель для управления научным оборудованием - 28.08.2026, ПРАЙМ
Anthropic представила ИИ-модель для управления научным оборудованием
Компания Anthropic открыла предварительную исследовательскую версию стандарта Model Hardware Standard (MHS), который позволяет ИИ-агентам безопасно управлять... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T22:21+0300
2026-08-28T22:21+0300
2026-08-28T22:21+0300
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ВАШИНГТОН, 28 авг - ПРАЙМ. Компания Anthropic открыла предварительную исследовательскую версию стандарта Model Hardware Standard (MHS), который позволяет ИИ-агентам безопасно управлять устройствами и проводить эксперименты, говорится на сайте компании. "Мы открываем предварительную исследовательскую версию Model Hardware Standard (MHS), общей спецификации, позволяющей ИИ-агентам безопасно управлять физическими устройствами, для первой группы научно-исследовательских лабораторий и передовых производителей", - говорится на сайте. По данным компании, MHS позволяет ИИ-агентам параллельно управлять несколькими лабораторными и производственными приборами, включая микроскопы, системы для работы с жидкостями и роботизированные манипуляторы. Кроме того, Anthropic сообщает, что с помощью стандарта агенты могут выполнять сложные задачи: от стандартных экспериментов по разработке лекарств до калибровки лазеров на квантовом компьютере. Обычно лабораториям требуются недели или даже месяцы на интеграцию и настройку оборудования, однако MHS, по утверждению компании, сокращает этот процесс до нескольких часов или минут.
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технологии, ии, искусственный интеллект
Технологии, ИИ, искусственный интеллект
Anthropic представила ИИ-модель для управления научным оборудованием
Anthropic представила инструмент, позволяющий ИИ-агентам управлять научным оборудованием
ВАШИНГТОН, 28 авг - ПРАЙМ. Компания Anthropic открыла предварительную исследовательскую версию стандарта Model Hardware Standard (MHS), который позволяет ИИ-агентам безопасно управлять устройствами и проводить эксперименты, говорится на сайте компании.
"Мы открываем предварительную исследовательскую версию Model Hardware Standard (MHS), общей спецификации, позволяющей ИИ-агентам безопасно управлять физическими устройствами, для первой группы научно-исследовательских лабораторий и передовых производителей", - говорится на сайте.
По данным компании, MHS позволяет ИИ-агентам параллельно управлять несколькими лабораторными и производственными приборами, включая микроскопы, системы для работы с жидкостями и роботизированные манипуляторы.
Кроме того, Anthropic сообщает, что с помощью стандарта агенты могут выполнять сложные задачи: от стандартных экспериментов по разработке лекарств до калибровки лазеров на квантовом компьютере.
Обычно лабораториям требуются недели или даже месяцы на интеграцию и настройку оборудования, однако MHS, по утверждению компании, сокращает этот процесс до нескольких часов или минут.