https://1prime.ru/20260828/anthropic-872798141.html

Anthropic представила ИИ-модель для управления научным оборудованием

Anthropic представила ИИ-модель для управления научным оборудованием - 28.08.2026, ПРАЙМ

Anthropic представила ИИ-модель для управления научным оборудованием

Компания Anthropic открыла предварительную исследовательскую версию стандарта Model Hardware Standard (MHS), который позволяет ИИ-агентам безопасно управлять... | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T22:21+0300

2026-08-28T22:21+0300

2026-08-28T22:21+0300

технологии

ии

искусственный интеллект

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/08/1c/872796552_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a3487619644d6c735eeaf42edfc34d38.jpg

ВАШИНГТОН, 28 авг - ПРАЙМ. Компания Anthropic открыла предварительную исследовательскую версию стандарта Model Hardware Standard (MHS), который позволяет ИИ-агентам безопасно управлять устройствами и проводить эксперименты, говорится на сайте компании. "Мы открываем предварительную исследовательскую версию Model Hardware Standard (MHS), общей спецификации, позволяющей ИИ-агентам безопасно управлять физическими устройствами, для первой группы научно-исследовательских лабораторий и передовых производителей", - говорится на сайте. По данным компании, MHS позволяет ИИ-агентам параллельно управлять несколькими лабораторными и производственными приборами, включая микроскопы, системы для работы с жидкостями и роботизированные манипуляторы. Кроме того, Anthropic сообщает, что с помощью стандарта агенты могут выполнять сложные задачи: от стандартных экспериментов по разработке лекарств до калибровки лазеров на квантовом компьютере. Обычно лабораториям требуются недели или даже месяцы на интеграцию и настройку оборудования, однако MHS, по утверждению компании, сокращает этот процесс до нескольких часов или минут.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, ии, искусственный интеллект