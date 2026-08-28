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Запасы арабики на лондонской бирже снизились до 13 тысяч тонн - 28.08.2026, ПРАЙМ
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Запасы арабики на лондонской бирже снизились до 13 тысяч тонн
Запасы арабики на лондонской бирже снизились до 13 тысяч тонн - 28.08.2026, ПРАЙМ
Запасы арабики на лондонской бирже снизились до 13 тысяч тонн
Запасы кофе сорта арабика на лондонской бирже ICE по состоянию на 27 августа составляют 224 011 мешков по 60 килограммов, или чуть более 13 тысяч тонн, следует... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T16:54+0300
2026-08-28T16:54+0300
бразилия
эль-ниньо
ice
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Запасы кофе сорта арабика на лондонской бирже ICE по состоянию на 27 августа составляют 224 011 мешков по 60 килограммов, или чуть более 13 тысяч тонн, следует из данных на сайте биржи. Как отмечает агентство Рейтер, показатель стал минимальным с мая 2000 года. С середины 2000-х годов до начала 2022 года запасы арабики на ICE колебались от 1 до 5 миллионов мешков. Трейдеры считают текущие уровни критически низкими, добавляет агентство. Значительная часть кофе Бразилии по-прежнему находится в руках производителей, несмотря на ожидания роста урожая в стране по итогам 2026-2027 сельскохозяйственного года, отмечает Рейтер. Финансово обеспеченные бразильские фермеры практически не испытывают давления со стороны рынка на продажу, поскольку накапливаются логистические задержки, а страна остается одним из самых дешевых мест для хранения кофе. Рейтер также добавляет, что проливные дожди в Бразилии в июне и июле, вызванные Эль-Ниньо, задержали сборку урожая и ухудшили его качество, что в ближайшей перспективе ограничит объем высококачественного зерна. "Темпы пополнения запасов на рынках сбыта имеют ключевое значение. Если ожидаемый избыток останется сосредоточенным в странах-производителях, волатильность цен может сохраниться, поскольку производители сохранят более сильную переговорную позицию", - приводит Рейтер слова аналитика Hedgepoint Лалеску Моду (Laleska Moda). По состоянию на 16.31 мск цена декабрьского фьючерса снижалась на символические 0,03% - до 3,0955 доллара за фунт (около 6800 долларов за тонну).
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бразилия, эль-ниньо, ice
БРАЗИЛИЯ, Эль-Ниньо, ICE
16:54 28.08.2026
 
Запасы арабики на лондонской бирже снизились до 13 тысяч тонн

Запасы кофе сорта арабика на лондонской бирже упали до 13 тысяч тонн

© РИА Новости . Илья НаймушинПроцесс обжарки зерен кофе сорта арабика
Процесс обжарки зерен кофе сорта арабика - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2026
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Запасы кофе сорта арабика на лондонской бирже ICE по состоянию на 27 августа составляют 224 011 мешков по 60 килограммов, или чуть более 13 тысяч тонн, следует из данных на сайте биржи.
Как отмечает агентство Рейтер, показатель стал минимальным с мая 2000 года. С середины 2000-х годов до начала 2022 года запасы арабики на ICE колебались от 1 до 5 миллионов мешков. Трейдеры считают текущие уровни критически низкими, добавляет агентство.
Значительная часть кофе Бразилии по-прежнему находится в руках производителей, несмотря на ожидания роста урожая в стране по итогам 2026-2027 сельскохозяйственного года, отмечает Рейтер. Финансово обеспеченные бразильские фермеры практически не испытывают давления со стороны рынка на продажу, поскольку накапливаются логистические задержки, а страна остается одним из самых дешевых мест для хранения кофе.
Рейтер также добавляет, что проливные дожди в Бразилии в июне и июле, вызванные Эль-Ниньо, задержали сборку урожая и ухудшили его качество, что в ближайшей перспективе ограничит объем высококачественного зерна.
"Темпы пополнения запасов на рынках сбыта имеют ключевое значение. Если ожидаемый избыток останется сосредоточенным в странах-производителях, волатильность цен может сохраниться, поскольку производители сохранят более сильную переговорную позицию", - приводит Рейтер слова аналитика Hedgepoint Лалеску Моду (Laleska Moda).
По состоянию на 16.31 мск цена декабрьского фьючерса снижалась на символические 0,03% - до 3,0955 доллара за фунт (около 6800 долларов за тонну).
 
БРАЗИЛИЯЭль-НиньоICE
 
 
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