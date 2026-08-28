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АСИ подготовит для Путина доклады по улучшению предпринимательского климата - 28.08.2026, ПРАЙМ
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АСИ подготовит для Путина доклады по улучшению предпринимательского климата
АСИ подготовит для Путина доклады по улучшению предпринимательского климата - 28.08.2026, ПРАЙМ
АСИ подготовит для Путина доклады по улучшению предпринимательского климата
Агентство стратегических инициатив (АСИ) подготовит для президента России Владимира Путина доклады по предложениям предпринимателей форума "Сильные идеи для... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T19:52+0300
2026-08-28T20:07+0300
россия
нижний новгород
нижегородская область
владимир путин
агентство стратегических инициатив
аси
росконгресс
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Агентство стратегических инициатив (АСИ) подготовит для президента России Владимира Путина доклады по предложениям предпринимателей форума "Сильные идеи для нового времени", заявила генеральный директор агентства Светлана Чупшева. В понедельник в Нижнем Новгороде проходит форум "Сильные идеи для нового времени", на котором Чупшева заслушала проекты, представленные на пленарном заседании. "Нами будут подготовлены соответствующие доклады в администрацию, президенту Российской Федерации по улучшению предпринимательского климата, по предложениям наших предпринимателей, по созданию возможностей и условий для внебюджетных инвестиций в качество жизни, по поддержке проектов социальной сферы, которые, безусловно, были озвучены и представлены на платформу", - отметила она. Форум "Сильные идеи для нового времени" проходит с 2020 года по поручению Путина. Организаторы форума – АСИ и фонд "Росконгресс". Соорганизаторы – ВЭБ.РФ и правительство Нижегородской области. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
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россия, нижний новгород, нижегородская область, владимир путин, агентство стратегических инициатив, аси, росконгресс
РОССИЯ, НИЖНИЙ НОВГОРОД, Нижегородская область, Владимир Путин, Агентство стратегических инициатив, АСИ, Росконгресс
19:52 28.08.2026 (обновлено: 20:07 28.08.2026)
 

АСИ подготовит для Путина доклады по улучшению предпринимательского климата

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Агентство стратегических инициатив (АСИ) подготовит для президента России Владимира Путина доклады по предложениям предпринимателей форума "Сильные идеи для нового времени", заявила генеральный директор агентства Светлана Чупшева.
В понедельник в Нижнем Новгороде проходит форум "Сильные идеи для нового времени", на котором Чупшева заслушала проекты, представленные на пленарном заседании.
"Нами будут подготовлены соответствующие доклады в администрацию, президенту Российской Федерации по улучшению предпринимательского климата, по предложениям наших предпринимателей, по созданию возможностей и условий для внебюджетных инвестиций в качество жизни, по поддержке проектов социальной сферы, которые, безусловно, были озвучены и представлены на платформу", - отметила она.
Форум "Сильные идеи для нового времени" проходит с 2020 года по поручению Путина. Организаторы форума – АСИ и фонд "Росконгресс". Соорганизаторы – ВЭБ.РФ и правительство Нижегородской области. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
 
РОССИЯНИЖНИЙ НОВГОРОДНижегородская областьВладимир ПутинАгентство стратегических инициативАСИРосконгресс
 
 
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