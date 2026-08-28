https://1prime.ru/20260828/asja-872792528.html

АСИ подготовит для Путина доклады по улучшению предпринимательского климата

АСИ подготовит для Путина доклады по улучшению предпринимательского климата - 28.08.2026, ПРАЙМ

АСИ подготовит для Путина доклады по улучшению предпринимательского климата

Агентство стратегических инициатив (АСИ) подготовит для президента России Владимира Путина доклады по предложениям предпринимателей форума "Сильные идеи для... | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T19:52+0300

2026-08-28T19:52+0300

2026-08-28T20:07+0300

россия

нижний новгород

нижегородская область

владимир путин

агентство стратегических инициатив

аси

росконгресс

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872792528.jpg?1787936863

МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Агентство стратегических инициатив (АСИ) подготовит для президента России Владимира Путина доклады по предложениям предпринимателей форума "Сильные идеи для нового времени", заявила генеральный директор агентства Светлана Чупшева. В понедельник в Нижнем Новгороде проходит форум "Сильные идеи для нового времени", на котором Чупшева заслушала проекты, представленные на пленарном заседании. "Нами будут подготовлены соответствующие доклады в администрацию, президенту Российской Федерации по улучшению предпринимательского климата, по предложениям наших предпринимателей, по созданию возможностей и условий для внебюджетных инвестиций в качество жизни, по поддержке проектов социальной сферы, которые, безусловно, были озвучены и представлены на платформу", - отметила она. Форум "Сильные идеи для нового времени" проходит с 2020 года по поручению Путина. Организаторы форума – АСИ и фонд "Росконгресс". Соорганизаторы – ВЭБ.РФ и правительство Нижегородской области. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.

нижний новгород

нижегородская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, нижний новгород, нижегородская область, владимир путин, агентство стратегических инициатив, аси, росконгресс