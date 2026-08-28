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Суд арестовал активы Хотина и двоих экс-топов "Югры"

Суд арестовал активы Хотина и двоих экс-топов "Югры" - 28.08.2026, ПРАЙМ

Суд арестовал активы Хотина и двоих экс-топов "Югры"

Арбитражный суд Москвы по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ) принял обеспечительные меры в виде ареста активов в пределах около 173,6 миллиарда... | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T19:55+0300

2026-08-28T19:55+0300

2026-08-28T20:04+0300

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МОСКВА, 28 авг – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ) принял обеспечительные меры в виде ареста активов в пределах около 173,6 миллиарда рублей экс-бенефициара разорившегося в 2018 году банка "Югра" Алексея Хотина и двух бывших руководителей этого банка, привлеченных ранее к субсидиарной ответственности по его долгам. Как следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости, арест наложен также на имущество бывших председателей правления банка Дмитрия Шиляева и Юрия Гусева. Из конкретного имущества в судебном акте поименовано только машиноместо на улице Кашенкин Луг в Москве кадастровой стоимостью около 1,2 миллиона рублей. Помимо Хотина, Шиляева и Гусева, суд временно запретил выезд экс-члену совета директоров Алексею Нефедову и директору московского филиала Нине Черновой."Выезд ответчиков за пределы Российской Федерации сопряжен с необходимостью расходования денежных средств, влечет риски отчуждения и расходования имущества, которое потенциально может составлять конкурсную массу, что не отвечает целям процедуры банкротства и нарушает права кредиторов", - указал суд.Суд в июне по заявлению АСВ привлек к ответственности по обязательствам банка Хотина, Шиляева, Гусева, экс-члена совета директоров Алексея Нефедова и директора московского филиала Нину Чернову. Они были признаны виновными в совершении действий, причинивших вред банку и повлекших его банкротство, и в непринятии мер по предотвращению банкротства. АСВ просило привлечь к субсидиарной ответственности 20 физлиц и компанию "Комплексные инвестиции". Суд удовлетворил требования частично. Размер субсидиарной ответственности будет определен позже. На 1 апреля 2022 года размер неудовлетворенных требований кредиторов банка составлял около 180,9 миллиарда рублей, на 1 июля этого года – около 173,6 миллиарда рублей. Замоскворецкий суд в 2024 году приговорил Хотина к девяти годам колонии общего режима. Было установлено, что Хотин с подельниками похитили у "Югры" 23,6 миллиарда рублей путем выдачи в 2014-2017 годах заведомо невозвратных кредитов подконтрольным Хотину юрлицам. Следственный комитет РФ расследует в отношении Хотина еще одно дело о растрате, в котором ущерб превышает 240 миллиардов рублей.Как следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости, выезд временно запрещен также бывшим председателям правления Дмитрию Шиляеву и Юрию Гусеву, экс-члену совета директоров Алексею Нефедову и директору московского филиала Нине Черновой.

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финансы, банки, бизнес, москва, алексей хотин, агентство по страхованию вкладов, югра, асв