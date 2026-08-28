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Хакерские атаки принесли криптовалютным платформам $3,6 миллиарда - 28.08.2026, ПРАЙМ
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Хакерские атаки принесли криптовалютным платформам $3,6 миллиарда
Хакерские атаки принесли криптовалютным платформам $3,6 миллиарда - 28.08.2026, ПРАЙМ
Хакерские атаки принесли криптовалютным платформам $3,6 миллиарда
Хакерские атаки с начала прошлого года принесли мировым криптовалютным платформам убытки в размере более чем 3,6 миллиарда долларов в результате 245 инцидентов, | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T12:42+0300
2026-08-28T12:42+0300
технологии
финансы
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Хакерские атаки с начала прошлого года принесли мировым криптовалютным платформам убытки в размере более чем 3,6 миллиарда долларов в результате 245 инцидентов, сообщили в агрегаторе данных о криптовалютном рынке CoinGecko. "В последние годы частота атак на криптовалютные платформы достигла беспрецедентного уровня. В период с января 2025 года по июль 2026 года криптовалютные платформы понесли колоссальные убытки в размере 3,63 миллиарда долларов в результате 245 задокументированных инцидентов", - говорится в отчете CoinGecko "Отчет о состоянии криптобезопасности 2026". При этом на 10 крупнейших атак пришлось более 72,5% от общей суммы украденных средств за рассматриваемый период. "Уязвимости инфраструктуры и цепочек поставок оказались наиболее разрушительными как для централизованных, так и для децентрализованных бирж (CEX), в результате которых было потеряно более 1,8 миллиарда долларов. К числу наиболее известных примеров относятся сбои в системе безопасности Bybit и KelpDAO", - отметили авторы отчета. В компании также выяснили, что проверки безопасности не гарантируют защиту криптовалютной биржи. Так, около 60% взломанных криптовалютных платформ прошли независимую проверку безопасности. "Из 245 задокументированных инцидентов с начала 2025 года 147 касались протоколов, которые прошли аудит до того, как были скомпрометированы. На долю этих проверенных организаций приходилось ошеломляющие 88,44% от общего объема капитала, украденного за последние 19 месяцев", - подчеркнули в компании.
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192
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технологии, финансы
Технологии, Финансы
12:42 28.08.2026
 
Хакерские атаки принесли криптовалютным платформам $3,6 миллиарда

CoinGecko: хакерские атаки принесли криптовалютным платформам 3,6 миллиарда долларов

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Хакерские атаки с начала прошлого года принесли мировым криптовалютным платформам убытки в размере более чем 3,6 миллиарда долларов в результате 245 инцидентов, сообщили в агрегаторе данных о криптовалютном рынке CoinGecko.
"В последние годы частота атак на криптовалютные платформы достигла беспрецедентного уровня. В период с января 2025 года по июль 2026 года криптовалютные платформы понесли колоссальные убытки в размере 3,63 миллиарда долларов в результате 245 задокументированных инцидентов", - говорится в отчете CoinGecko "Отчет о состоянии криптобезопасности 2026".
При этом на 10 крупнейших атак пришлось более 72,5% от общей суммы украденных средств за рассматриваемый период.
"Уязвимости инфраструктуры и цепочек поставок оказались наиболее разрушительными как для централизованных, так и для децентрализованных бирж (CEX), в результате которых было потеряно более 1,8 миллиарда долларов. К числу наиболее известных примеров относятся сбои в системе безопасности Bybit и KelpDAO", - отметили авторы отчета.
В компании также выяснили, что проверки безопасности не гарантируют защиту криптовалютной биржи. Так, около 60% взломанных криптовалютных платформ прошли независимую проверку безопасности.
"Из 245 задокументированных инцидентов с начала 2025 года 147 касались протоколов, которые прошли аудит до того, как были скомпрометированы. На долю этих проверенных организаций приходилось ошеломляющие 88,44% от общего объема капитала, украденного за последние 19 месяцев", - подчеркнули в компании.
 
ТехнологииФинансы
 
 
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