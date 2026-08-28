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Денежная база России в узком определении выросла до 22,414 трлн рублей
Денежная база России в узком определении выросла до 22,414 трлн рублей - 28.08.2026, ПРАЙМ
Денежная база России в узком определении выросла до 22,414 трлн рублей
Денежная база России в узком определении по состоянию на 21 августа выросла до 22,414 триллиона рублей с 22,362 триллиона на 14 августа, сообщил Банк России. | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T11:53+0300
2026-08-28T11:53+0300
2026-08-28T11:53+0300
финансы
россия
банк россии
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Денежная база России в узком определении по состоянию на 21 августа выросла до 22,414 триллиона рублей с 22,362 триллиона на 14 августа, сообщил Банк России.
Таким образом, за неделю она увеличилась на 52,6 миллиардов рублей, или на 0,23%.
Показатель впервые превысил 20 триллионов рублей на рубеже марта-апреля, и непрерывно растет все лето. Отметка в 22 триллиона была преодолена в конце июля.
Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.
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финансы, россия, банк россии
Финансы, РОССИЯ, Банк России
Денежная база России в узком определении выросла до 22,414 трлн рублей
Денежная база России в узком определении за неделю выросла до 22,414 трлн рублей
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Денежная база России в узком определении по состоянию на 21 августа выросла до 22,414 триллиона рублей с 22,362 триллиона на 14 августа, сообщил Банк России.
Таким образом, за неделю она увеличилась на 52,6 миллиардов рублей, или на 0,23%.
Показатель впервые превысил 20 триллионов рублей на рубеже марта-апреля, и непрерывно растет все лето. Отметка в 22 триллиона была преодолена в конце июля.
Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.