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Белоруссия и Россия признают средства идентификации на молочную продукцию - 28.08.2026, ПРАЙМ
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Белоруссия и Россия признают средства идентификации на молочную продукцию
Белоруссия и Россия признают средства идентификации на молочную продукцию - 28.08.2026, ПРАЙМ
Белоруссия и Россия признают средства идентификации на молочную продукцию
Белоруссия и Россия взаимно признают средства идентификации, нанесенные на молочную продукцию при ее поставках в Российскую Федерацию, сообщило министерство... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T13:04+0300
2026-08-28T13:04+0300
россия
бизнес
белоруссия
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МИНСК, 28 авг – ПРАЙМ. Белоруссия и Россия взаимно признают средства идентификации, нанесенные на молочную продукцию при ее поставках в Российскую Федерацию, сообщило министерство финансов республики. "С учетом достигнутых договоренностей в рамках Союзного государства, между Республикой Беларусь и Российской Федерацией обеспечено взаимное признание средств идентификации, нанесенных на молочную продукцию при ее поставках в Российскую Федерацию", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства. Там также говорится о расширении в Белоруссии перечня молочной продукции, подлежащей маркировке средствами идентификации. "С 1 марта 2027 года на территории Республики Беларусь обязательной маркировке средствами идентификации подлежат отдельные виды молочных продуктов и сыров : сырков творожных, творожных изделий, сыров плавленых и иных видов молочных продуктов". – говорится в сообщении.
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россия, бизнес, белоруссия
РОССИЯ, Бизнес, БЕЛОРУССИЯ
13:04 28.08.2026
 
Белоруссия и Россия признают средства идентификации на молочную продукцию

Белоруссия и Россия взаимно признают средства идентификации на молочную продукцию

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МИНСК, 28 авг – ПРАЙМ. Белоруссия и Россия взаимно признают средства идентификации, нанесенные на молочную продукцию при ее поставках в Российскую Федерацию, сообщило министерство финансов республики.
"С учетом достигнутых договоренностей в рамках Союзного государства, между Республикой Беларусь и Российской Федерацией обеспечено взаимное признание средств идентификации, нанесенных на молочную продукцию при ее поставках в Российскую Федерацию", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.
Там также говорится о расширении в Белоруссии перечня молочной продукции, подлежащей маркировке средствами идентификации.
"С 1 марта 2027 года на территории Республики Беларусь обязательной маркировке средствами идентификации подлежат отдельные виды молочных продуктов и сыров : сырков творожных, творожных изделий, сыров плавленых и иных видов молочных продуктов". – говорится в сообщении.
 
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