https://1prime.ru/20260828/belorussija-872767061.html

Белоруссия и Россия признают средства идентификации на молочную продукцию

Белоруссия и Россия признают средства идентификации на молочную продукцию - 28.08.2026, ПРАЙМ

Белоруссия и Россия признают средства идентификации на молочную продукцию

Белоруссия и Россия взаимно признают средства идентификации, нанесенные на молочную продукцию при ее поставках в Российскую Федерацию, сообщило министерство... | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T13:04+0300

2026-08-28T13:04+0300

2026-08-28T13:04+0300

россия

бизнес

белоруссия

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872767061.jpg?1787911449

МИНСК, 28 авг – ПРАЙМ. Белоруссия и Россия взаимно признают средства идентификации, нанесенные на молочную продукцию при ее поставках в Российскую Федерацию, сообщило министерство финансов республики. "С учетом достигнутых договоренностей в рамках Союзного государства, между Республикой Беларусь и Российской Федерацией обеспечено взаимное признание средств идентификации, нанесенных на молочную продукцию при ее поставках в Российскую Федерацию", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства. Там также говорится о расширении в Белоруссии перечня молочной продукции, подлежащей маркировке средствами идентификации. "С 1 марта 2027 года на территории Республики Беларусь обязательной маркировке средствами идентификации подлежат отдельные виды молочных продуктов и сыров : сырков творожных, творожных изделий, сыров плавленых и иных видов молочных продуктов". – говорится в сообщении.

белоруссия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес, белоруссия