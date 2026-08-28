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Аграрии Белоруссии, нарушившие трудовой порядок, проходят спецподготовку

Аграрии Белоруссии, нарушившие трудовой порядок, проходят спецподготовку - 28.08.2026, ПРАЙМ

Аграрии Белоруссии, нарушившие трудовой порядок, проходят спецподготовку

Специалисты сельхозпредприятий Белоруссии, нарушавшие трудовую дисциплину во время уборочной кампании в стране и призванные на сборы в армию, отрабатывают... | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T13:28+0300

2026-08-28T13:28+0300

2026-08-28T13:37+0300

сельское хозяйство

мировая экономика

белоруссия

украина

александр лукашенко

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МИНСК, 28 авг – ПРАЙМ. Специалисты сельхозпредприятий Белоруссии, нарушавшие трудовую дисциплину во время уборочной кампании в стране и призванные на сборы в армию, отрабатывают вопросы тактической, огневой и инженерной подготовки и тактической медицины, сообщила пресс-служба минобороны республики. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился отправлять в армию для оказания помощи по охране границы с Украиной тех, кто плохо работает и не соблюдает трудовую дисциплину в период уборочной кампании. Глава администрации президента Дмитрий Крутой затем уточнил, что речь о военно-воспитательных сборах сроком до двух-трех месяцев. В итоге около 500 нерадивых работников АПК были привлечены к военным сборам и затем направлены для выполнения учебно-боевых задач в том числе на границу с Украиной. Направленные в армию нерадивые аграрии хорошо себя проявили, некоторых даже хотят наградить, заявил позже президент. "Продолжаются сборы с гражданами из числа специалистов сельскохозяйственных предприятий. В учебном центре воинской части транспортных войск с ними проходят тактико-специальные занятия", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства. Поясняется, что "участники сбора осваивают навыки, необходимые для действий в условиях, максимально приближенных к боевым: отрабатывают вопросы тактической, огневой и инженерной подготовки, а также тактической медицины". Подчеркивается, что мероприятия проходят в целях реализации поручения президента Белоруссии. Первый заместитель начальника департамента — начальник управления департамента транспортного обеспечения министерства обороны Белоруссии Андрей Романеня рассказал, что особое внимание уделяется практической подготовке и работе в составе подразделения. "Наша главная задача заключается в том, чтобы каждый, кто сегодня находится здесь, по-новому взглянул на понятия ответственности и личного вклада в безопасность страны", - сказал он. Романеня отметил, что для многих это новый опыт, но люди достаточно быстро втягиваются в процесс. "Буквально на глазах становятся более организованными, начинают по-другому воспринимать те задачи, которые перед ними стоят. Люди заметно меняются. Уверен, что у них все получится", - подчеркнул он.

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сельское хозяйство, мировая экономика, белоруссия, украина, александр лукашенко