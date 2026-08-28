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Белоруссия выполнит все намеченные обязательства, заявил Лукашенко
Белоруссия выполнит все намеченные обязательства, заявил Лукашенко - 28.08.2026, ПРАЙМ
Белоруссия выполнит все намеченные обязательства, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным заявил, что Белоруссия намерена исполнить все намеченные... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T16:30+0300
2026-08-28T16:30+0300
2026-08-28T16:30+0300
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным заявил, что Белоруссия намерена исполнить все намеченные обязательства, в том числе и в вопросах с топливом.
"Мы с вами давно намечали эту встречу в преддверии встречи с президентом России, завтра мы с ним переговорим по многим вопросам. Но должен поблагодарить вас и ваше правительство за то безукоризненное на сегодняшний день выполнение своих обязательств перед Белоруссией", - сказал Лукашенко.
Он также выразил уверенность, что у российской стороны нет претензий к белорусской.
"Должен еще раз публичного вас заверить, что все, что мы намечали, исполняется и будет исполнено: от мелочей там с топливом, дизелем, бензинами разными и так далее, с продовольствием. Мы будем выполнять свои обязательства. Мы выполняем их и даже перевыполняем. Вы можете нисколько не сомневаться. До серьезных системных вопросов", - добавил Лукашенко.
Встреча российского премьер-министра и главы белорусского государства проходит в Москве в пятницу в Доме правительства.
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мировая экономика, белоруссия, москва, александр лукашенко, михаил мишустин
Мировая экономика, БЕЛОРУССИЯ, МОСКВА, Александр Лукашенко, Михаил Мишустин
Белоруссия выполнит все намеченные обязательства, заявил Лукашенко
Лукашенко заявил, что Белоруссия выполнит все намеченные обязательства по топливу
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным заявил, что Белоруссия намерена исполнить все намеченные обязательства, в том числе и в вопросах с топливом.
"Мы с вами давно намечали эту встречу в преддверии встречи с президентом России, завтра мы с ним переговорим по многим вопросам. Но должен поблагодарить вас и ваше правительство за то безукоризненное на сегодняшний день выполнение своих обязательств перед Белоруссией", - сказал Лукашенко.
Он также выразил уверенность, что у российской стороны нет претензий к белорусской.
"Должен еще раз публичного вас заверить, что все, что мы намечали, исполняется и будет исполнено: от мелочей там с топливом, дизелем, бензинами разными и так далее, с продовольствием. Мы будем выполнять свои обязательства. Мы выполняем их и даже перевыполняем. Вы можете нисколько не сомневаться. До серьезных системных вопросов", - добавил Лукашенко.
Встреча российского премьер-министра и главы белорусского государства проходит в Москве в пятницу в Доме правительства.