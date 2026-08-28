Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Белоруссия выполнит все намеченные обязательства, заявил Лукашенко - 28.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260828/belorussija-872779773.html
Белоруссия выполнит все намеченные обязательства, заявил Лукашенко
Белоруссия выполнит все намеченные обязательства, заявил Лукашенко - 28.08.2026, ПРАЙМ
Белоруссия выполнит все намеченные обязательства, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным заявил, что Белоруссия намерена исполнить все намеченные... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T16:30+0300
2026-08-28T16:30+0300
мировая экономика
белоруссия
москва
александр лукашенко
михаил мишустин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872779773.jpg?1787923844
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным заявил, что Белоруссия намерена исполнить все намеченные обязательства, в том числе и в вопросах с топливом. "Мы с вами давно намечали эту встречу в преддверии встречи с президентом России, завтра мы с ним переговорим по многим вопросам. Но должен поблагодарить вас и ваше правительство за то безукоризненное на сегодняшний день выполнение своих обязательств перед Белоруссией", - сказал Лукашенко. Он также выразил уверенность, что у российской стороны нет претензий к белорусской. "Должен еще раз публичного вас заверить, что все, что мы намечали, исполняется и будет исполнено: от мелочей там с топливом, дизелем, бензинами разными и так далее, с продовольствием. Мы будем выполнять свои обязательства. Мы выполняем их и даже перевыполняем. Вы можете нисколько не сомневаться. До серьезных системных вопросов", - добавил Лукашенко. Встреча российского премьер-министра и главы белорусского государства проходит в Москве в пятницу в Доме правительства.
белоруссия
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, белоруссия, москва, александр лукашенко, михаил мишустин
Мировая экономика, БЕЛОРУССИЯ, МОСКВА, Александр Лукашенко, Михаил Мишустин
16:30 28.08.2026
 
Белоруссия выполнит все намеченные обязательства, заявил Лукашенко

Лукашенко заявил, что Белоруссия выполнит все намеченные обязательства по топливу

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным заявил, что Белоруссия намерена исполнить все намеченные обязательства, в том числе и в вопросах с топливом.
"Мы с вами давно намечали эту встречу в преддверии встречи с президентом России, завтра мы с ним переговорим по многим вопросам. Но должен поблагодарить вас и ваше правительство за то безукоризненное на сегодняшний день выполнение своих обязательств перед Белоруссией", - сказал Лукашенко.
Он также выразил уверенность, что у российской стороны нет претензий к белорусской.
"Должен еще раз публичного вас заверить, что все, что мы намечали, исполняется и будет исполнено: от мелочей там с топливом, дизелем, бензинами разными и так далее, с продовольствием. Мы будем выполнять свои обязательства. Мы выполняем их и даже перевыполняем. Вы можете нисколько не сомневаться. До серьезных системных вопросов", - добавил Лукашенко.
Встреча российского премьер-министра и главы белорусского государства проходит в Москве в пятницу в Доме правительства.
 
Мировая экономикаБЕЛОРУССИЯМОСКВААлександр ЛукашенкоМихаил Мишустин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала