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Белоруссия выполнит все намеченные обязательства, заявил Лукашенко

Белоруссия выполнит все намеченные обязательства, заявил Лукашенко - 28.08.2026, ПРАЙМ

Белоруссия выполнит все намеченные обязательства, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным заявил, что Белоруссия намерена исполнить все намеченные... | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T16:30+0300

2026-08-28T16:30+0300

2026-08-28T16:30+0300

мировая экономика

белоруссия

москва

александр лукашенко

михаил мишустин

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным заявил, что Белоруссия намерена исполнить все намеченные обязательства, в том числе и в вопросах с топливом. "Мы с вами давно намечали эту встречу в преддверии встречи с президентом России, завтра мы с ним переговорим по многим вопросам. Но должен поблагодарить вас и ваше правительство за то безукоризненное на сегодняшний день выполнение своих обязательств перед Белоруссией", - сказал Лукашенко. Он также выразил уверенность, что у российской стороны нет претензий к белорусской. "Должен еще раз публичного вас заверить, что все, что мы намечали, исполняется и будет исполнено: от мелочей там с топливом, дизелем, бензинами разными и так далее, с продовольствием. Мы будем выполнять свои обязательства. Мы выполняем их и даже перевыполняем. Вы можете нисколько не сомневаться. До серьезных системных вопросов", - добавил Лукашенко. Встреча российского премьер-министра и главы белорусского государства проходит в Москве в пятницу в Доме правительства.

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мировая экономика, белоруссия, москва, александр лукашенко, михаил мишустин