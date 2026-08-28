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Товарообмен России и Белоруссии за пять месяцев вырос на 12,5% - 28.08.2026, ПРАЙМ
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Товарообмен России и Белоруссии за пять месяцев вырос на 12,5%
Товарообмен России и Белоруссии за пять месяцев вырос на 12,5% - 28.08.2026, ПРАЙМ
Товарообмен России и Белоруссии за пять месяцев вырос на 12,5%
Взаимный товарооборот России и Белоруссии системно растет, за пять месяцев он вырос на 12,5%, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T15:46+0300
2026-08-28T15:46+0300
россия
белоруссия
михаил мишустин
александр лукашенко
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Взаимный товарооборот России и Белоруссии системно растет, за пять месяцев он вырос на 12,5%, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. "С моим коллегой Александром Генриховичем Турчиным провели сверку всей двусторонней повестки вопросов Союзного государства, а также вопросов, которые связаны с Евразийским экономическим союзом. Хочу сказать, что наш товарооборот взаимный растет системно. За пять месяцев он вырос на 12,5%, и надеюсь, что еще далее по темпам роста мы должны структуру его улучшить", - сказал Мишустин. Он отметил, что Россия и Белоруссия ведут много совместных проектом в сфере промышленной кооперации. "Я знаю, как к этому вы относитесь лично. Поэтому у нас очень много планов, которые так или иначе связаны с промышленностью, с производством", - добавил Мишустин. Также на повестке дня, как уточнил Мишустин, вопросы, связанные с цифровой повесткой, с электроникой, а также вопросы взаимного признания электронной цифровой подписи.
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россия, белоруссия, михаил мишустин, александр лукашенко
РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, Михаил Мишустин, Александр Лукашенко
15:46 28.08.2026
 
Товарообмен России и Белоруссии за пять месяцев вырос на 12,5%

Премьер Мишустин: взаимный товарооборот России и Белоруссии за пять месяцев вырос на 12,5%

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Взаимный товарооборот России и Белоруссии системно растет, за пять месяцев он вырос на 12,5%, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
"С моим коллегой Александром Генриховичем Турчиным провели сверку всей двусторонней повестки вопросов Союзного государства, а также вопросов, которые связаны с Евразийским экономическим союзом. Хочу сказать, что наш товарооборот взаимный растет системно. За пять месяцев он вырос на 12,5%, и надеюсь, что еще далее по темпам роста мы должны структуру его улучшить", - сказал Мишустин.
Он отметил, что Россия и Белоруссия ведут много совместных проектом в сфере промышленной кооперации.
"Я знаю, как к этому вы относитесь лично. Поэтому у нас очень много планов, которые так или иначе связаны с промышленностью, с производством", - добавил Мишустин.
Также на повестке дня, как уточнил Мишустин, вопросы, связанные с цифровой повесткой, с электроникой, а также вопросы взаимного признания электронной цифровой подписи.
 
РОССИЯБЕЛОРУССИЯМихаил МишустинАлександр Лукашенко
 
 
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