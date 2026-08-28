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Товарообмен России и Белоруссии за пять месяцев вырос на 12,5%

Товарообмен России и Белоруссии за пять месяцев вырос на 12,5% - 28.08.2026, ПРАЙМ

Товарообмен России и Белоруссии за пять месяцев вырос на 12,5%

Взаимный товарооборот России и Белоруссии системно растет, за пять месяцев он вырос на 12,5%, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с... | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T15:46+0300

2026-08-28T15:46+0300

2026-08-28T15:46+0300

россия

белоруссия

михаил мишустин

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Взаимный товарооборот России и Белоруссии системно растет, за пять месяцев он вырос на 12,5%, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. "С моим коллегой Александром Генриховичем Турчиным провели сверку всей двусторонней повестки вопросов Союзного государства, а также вопросов, которые связаны с Евразийским экономическим союзом. Хочу сказать, что наш товарооборот взаимный растет системно. За пять месяцев он вырос на 12,5%, и надеюсь, что еще далее по темпам роста мы должны структуру его улучшить", - сказал Мишустин. Он отметил, что Россия и Белоруссия ведут много совместных проектом в сфере промышленной кооперации. "Я знаю, как к этому вы относитесь лично. Поэтому у нас очень много планов, которые так или иначе связаны с промышленностью, с производством", - добавил Мишустин. Также на повестке дня, как уточнил Мишустин, вопросы, связанные с цифровой повесткой, с электроникой, а также вопросы взаимного признания электронной цифровой подписи.

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россия, белоруссия, михаил мишустин, александр лукашенко