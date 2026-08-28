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Безработица в Германии в августе сохранилась на уровне 6,4%
Безработица в Германии в августе сохранилась на уровне 6,4% - 28.08.2026, ПРАЙМ
Безработица в Германии в августе сохранилась на уровне 6,4%
Безработица в Германии в августе сохранилась на июльском уровне в 6,4%, сообщило Федеральное агентство по трудоустройству страны. | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T11:20+0300
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мировая экономика
германия
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Безработица в Германии в августе сохранилась на июльском уровне в 6,4%, сообщило Федеральное агентство по трудоустройству страны.
Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.
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мировая экономика, германия
Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ
Безработица в Германии в августе сохранилась на уровне 6,4%
Безработица в Германии в августе сохранилась на июльском уровне в 6,4%