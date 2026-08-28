https://1prime.ru/20260828/bezrabotitsa-872763050.html

Безработица в Германии в августе сохранилась на уровне 6,4%

Безработица в Германии в августе сохранилась на уровне 6,4% - 28.08.2026, ПРАЙМ

Безработица в Германии в августе сохранилась на уровне 6,4%

Безработица в Германии в августе сохранилась на июльском уровне в 6,4%, сообщило Федеральное агентство по трудоустройству страны. | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T11:20+0300

2026-08-28T11:20+0300

2026-08-28T11:20+0300

мировая экономика

германия

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872763050.jpg?1787905234

МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Безработица в Германии в августе сохранилась на июльском уровне в 6,4%, сообщило Федеральное агентство по трудоустройству страны. Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.

германия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, германия