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Акции BioNTech снижаются на 7%

Акции BioNTech снижаются на 7% - 28.08.2026, ПРАЙМ

Акции BioNTech снижаются на 7%

Стоимость акций немецкой биотехнологической компании BioNTech в пятницу снижается на 7% после того, как компания сообщила о прекращении испытаний одного из... | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T17:18+0300

2026-08-28T17:18+0300

2026-08-28T17:18+0300

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Стоимость акций немецкой биотехнологической компании BioNTech в пятницу снижается на 7% после того, как компания сообщила о прекращении испытаний одного из своих препаратов, предназначенных для лечения онкологии, следует из данных торгов. По состоянию на 17.11 мск цена акций BioNTech на бирже во Франкфурте опускалась на 6,79% - до 89,2 евро за ценную бумагу. Максимальное падение в ходе торгов пятницы достигало 13%. В пятницу BioNTech сообщила, что прекращает вторую фазу клинических испытаний исследуемого индивидуализированного препарата для иммунотерапии рака на основе мРНК. Решение было принято в соответствии с полученной рекомендацией независимого совета, который отвечает за надзор за безопасностью и целостностью испытаний. Вакцина Pfizer/BioNTech против COVID-19 в конце 2020 года стала первой с момента начала вспышки заболевания, допущенной ВОЗ к использованию в чрезвычайных ситуациях. Было поставлено более 3,1 миллиарда доз этой вакцины.

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biontech, pfizer, воз