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Биржи Европы торгуются в плюсе в ожидании комментариев ЦБ - 28.08.2026, ПРАЙМ
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Биржи Европы торгуются в плюсе в ожидании комментариев ЦБ
Биржи Европы торгуются в плюсе в ожидании комментариев ЦБ - 28.08.2026, ПРАЙМ
Биржи Европы торгуются в плюсе в ожидании комментариев ЦБ
Основные фондовые индексы Европы в пятницу торгуются в плюсе в ожидании комментариев представителей мировых центральных банков (ЦБ) относительно инфляции и ДКП... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T13:53+0300
2026-08-28T13:53+0300
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в пятницу торгуются в плюсе в ожидании комментариев представителей мировых центральных банков (ЦБ) относительно инфляции и ДКП на ежегодном экономическом симпозиуме в американском Джексон-Хоуле, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 13.24 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,18% относительно предыдущего закрытия, до 10 811,8 пункта, французский CAC 40 - на 0,98%, до 8401,11 пункта, немецкий DAX - на 0,62%, до 26 519,44 пункта. Как отмечает агентство Блумберг, инвесторы могут получить дополнительную информацию о состоянии экономики от представителей мировых центральных банков на симпозиуме в Джексон-Хоуле позднее в пятницу. Так, в этот день запланировано выступление председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Кевина Уорша. За ним последует речь члена исполнительного совета Европейского центрального банка (ЕЦБ) Изабель Шнабель. Ранее на этой неделе Шнабель отмечала, что учетные ставки могут быть повышены в связи с инфляционными рисками, вызванными конфликтом на Ближнем Востоке, отмечает агентство. "Более значительный риск для Европы заключается не только в том, что Уорш имеет "ястребиный" настрой, но и в том, что он укрепляет глобальное представление о том, что инфляцию становится все труднее подавлять", - цитирует агентство Блумберг руководителя отдела стратегии и исследований компании Berenberg Ульриха Урбана (Ulrich Urbahn). В пятницу также были опубликованы данные по экономике европейских стран. Так, годовая инфляция во Франции, согласно предварительной оценке, в августе ускорилась до 2,4% с 2,1% в июле, сообщил Национальный институт статистики и экономических исследований страны (Insee). Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, прогнозировали годовую инфляцию в 2,2%. При этом экономика Франции в прошлом квартале, по окончательной оценке, не изменилась в квартальном выражении, сообщил Insee. Предварительная оценка предполагала рост на 0,2% к первому кварталу. Федеральное агентство по трудоустройству Германии представило данные за август, согласно которым безработица в Германии сохранилась на июльском уровне в 6,4%, как и предполагали аналитики.
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192
40
192
40
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1
5
4.7
96
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рынок, торги, индексы, европа, франция, германия, dax
Рынок, Торги, Индексы, ЕВРОПА, ФРАНЦИЯ, ГЕРМАНИЯ, DAX
13:53 28.08.2026
 
Биржи Европы торгуются в плюсе в ожидании комментариев ЦБ

FTSE 100 растет в ожидании комментариев мировых центральных банков по инфляции

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в пятницу торгуются в плюсе в ожидании комментариев представителей мировых центральных банков (ЦБ) относительно инфляции и ДКП на ежегодном экономическом симпозиуме в американском Джексон-Хоуле, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.24 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,18% относительно предыдущего закрытия, до 10 811,8 пункта, французский CAC 40 - на 0,98%, до 8401,11 пункта, немецкий DAX - на 0,62%, до 26 519,44 пункта.
Как отмечает агентство Блумберг, инвесторы могут получить дополнительную информацию о состоянии экономики от представителей мировых центральных банков на симпозиуме в Джексон-Хоуле позднее в пятницу. Так, в этот день запланировано выступление председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Кевина Уорша. За ним последует речь члена исполнительного совета Европейского центрального банка (ЕЦБ) Изабель Шнабель.
Ранее на этой неделе Шнабель отмечала, что учетные ставки могут быть повышены в связи с инфляционными рисками, вызванными конфликтом на Ближнем Востоке, отмечает агентство.
"Более значительный риск для Европы заключается не только в том, что Уорш имеет "ястребиный" настрой, но и в том, что он укрепляет глобальное представление о том, что инфляцию становится все труднее подавлять", - цитирует агентство Блумберг руководителя отдела стратегии и исследований компании Berenberg Ульриха Урбана (Ulrich Urbahn).
В пятницу также были опубликованы данные по экономике европейских стран. Так, годовая инфляция во Франции, согласно предварительной оценке, в августе ускорилась до 2,4% с 2,1% в июле, сообщил Национальный институт статистики и экономических исследований страны (Insee). Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, прогнозировали годовую инфляцию в 2,2%.
При этом экономика Франции в прошлом квартале, по окончательной оценке, не изменилась в квартальном выражении, сообщил Insee. Предварительная оценка предполагала рост на 0,2% к первому кварталу.
Федеральное агентство по трудоустройству Германии представило данные за август, согласно которым безработица в Германии сохранилась на июльском уровне в 6,4%, как и предполагали аналитики.
 
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