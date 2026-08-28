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Биржевая цена на рис достигла максимума с 2024 года
Биржевая цена на рис достигла максимума с 2024 года - 28.08.2026, ПРАЙМ
Биржевая цена на рис достигла максимума с 2024 года
Биржевая цена необработанного риса на Чикагской товарной бирже вновь достигла максимального значения с сентября позапрошлого года, следует из данных торгов. | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T17:02+0300
2026-08-28T17:02+0300
2026-08-28T17:02+0300
рынок
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Биржевая цена необработанного риса на Чикагской товарной бирже вновь достигла максимального значения с сентября позапрошлого года, следует из данных торгов. По состоянию на 16.46 мск цена ноябрьского фьючерса на грубый (необработанный) рис выросла на 1,43% относительно предыдущего закрытия - до 15,555 доллара за центнер. В ходе торгов максимально стоимость составила 15,65 доллара, что стало максимумом с 23 сентября 2024 года. Сентябрьского максимума стоимость уже достигла в начале недели. С начала месяца цена риса выросла на 11%, и август может стать четвертым месяцем роста подряд. Суммарно за это время (с конца апреля) стоимость товара поднялась примерно на 39%.
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рынок
Биржевая цена на рис достигла максимума с 2024 года
Биржевая цена риса на Чикагской бирже достигла максимума с сентября 2024 года
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Биржевая цена необработанного риса на Чикагской товарной бирже вновь достигла максимального значения с сентября позапрошлого года, следует из данных торгов.
По состоянию на 16.46 мск цена ноябрьского фьючерса на грубый (необработанный) рис выросла на 1,43% относительно предыдущего закрытия - до 15,555 доллара за центнер.
В ходе торгов максимально стоимость составила 15,65 доллара, что стало максимумом с 23 сентября 2024 года. Сентябрьского максимума стоимость уже достигла в начале недели.
С начала месяца цена риса выросла на 11%, и август может стать четвертым месяцем роста подряд. Суммарно за это время (с конца апреля) стоимость товара поднялась примерно на 39%.