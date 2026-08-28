https://1prime.ru/20260828/blagopoluchie-872766082.html
Оверчук: благополучие России зависит от возможности продавать товары
Оверчук: благополучие России зависит от возможности продавать товары - 28.08.2026, ПРАЙМ
Оверчук: благополучие России зависит от возможности продавать товары
Будущее благополучие России во многом зависит от возможности продавать свои товары на внешних рынках, сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T12:48+0300
2026-08-28T12:48+0300
2026-08-28T12:48+0300
россия
алексей оверчук
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872766082.jpg?1787910530
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Будущее благополучие России во многом зависит от возможности продавать свои товары на внешних рынках, сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
"Сегодняшний мир, он очень взаимосвязан, страны совершенно не изолированы друг от друга, экономики не изолированы друг от друга. И сегодня продолжает действовать большой глобальный рынок, идут процессы, которые приводят к фрагментации и становлению макрорегионов", - заявил вице-премьер, выступая в национальном центре "Россия".
Вместе с тем он отметил ужесточение существующей конкуренции - она становится все более сложной. По словам Оверчука, это заметно по торговым и тарифным войнам.
"Но от участия в этих рынках, от способности продавать товары, которые производятся в России, на этих рынках, в значительной степени зависит будущее благополучие всех нас, всех людей в России", - сообщил он.
"В конечном итоге все хотят быть в тепле, все хотят иметь доступ к образованию, все хотят ездить по хорошим дорогам. Все хотят, чтобы по периметру страны был мир. И это требует определенных усилий, в том числе связанных с нашей сегодняшней темой, а именно построением большой Евразии", - подчеркнул замглавы кабмина.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, алексей оверчук
Оверчук: благополучие России зависит от возможности продавать товары
Оверчук: будущее России зависит от возможности продавать свои товары на внешних рынках
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Будущее благополучие России во многом зависит от возможности продавать свои товары на внешних рынках, сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
"Сегодняшний мир, он очень взаимосвязан, страны совершенно не изолированы друг от друга, экономики не изолированы друг от друга. И сегодня продолжает действовать большой глобальный рынок, идут процессы, которые приводят к фрагментации и становлению макрорегионов", - заявил вице-премьер, выступая в национальном центре "Россия".
Вместе с тем он отметил ужесточение существующей конкуренции - она становится все более сложной. По словам Оверчука, это заметно по торговым и тарифным войнам.
"Но от участия в этих рынках, от способности продавать товары, которые производятся в России, на этих рынках, в значительной степени зависит будущее благополучие всех нас, всех людей в России", - сообщил он.
"В конечном итоге все хотят быть в тепле, все хотят иметь доступ к образованию, все хотят ездить по хорошим дорогам. Все хотят, чтобы по периметру страны был мир. И это требует определенных усилий, в том числе связанных с нашей сегодняшней темой, а именно построением большой Евразии", - подчеркнул замглавы кабмина.