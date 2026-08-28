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Оверчук: благополучие России зависит от возможности продавать товары

Оверчук: благополучие России зависит от возможности продавать товары - 28.08.2026, ПРАЙМ

Оверчук: благополучие России зависит от возможности продавать товары

Будущее благополучие России во многом зависит от возможности продавать свои товары на внешних рынках, сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T12:48+0300

2026-08-28T12:48+0300

2026-08-28T12:48+0300

россия

алексей оверчук

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Будущее благополучие России во многом зависит от возможности продавать свои товары на внешних рынках, сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. "Сегодняшний мир, он очень взаимосвязан, страны совершенно не изолированы друг от друга, экономики не изолированы друг от друга. И сегодня продолжает действовать большой глобальный рынок, идут процессы, которые приводят к фрагментации и становлению макрорегионов", - заявил вице-премьер, выступая в национальном центре "Россия". Вместе с тем он отметил ужесточение существующей конкуренции - она становится все более сложной. По словам Оверчука, это заметно по торговым и тарифным войнам. "Но от участия в этих рынках, от способности продавать товары, которые производятся в России, на этих рынках, в значительной степени зависит будущее благополучие всех нас, всех людей в России", - сообщил он. "В конечном итоге все хотят быть в тепле, все хотят иметь доступ к образованию, все хотят ездить по хорошим дорогам. Все хотят, чтобы по периметру страны был мир. И это требует определенных усилий, в том числе связанных с нашей сегодняшней темой, а именно построением большой Евразии", - подчеркнул замглавы кабмина.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, алексей оверчук