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Оверчук: благополучие России зависит от возможности продавать товары - 28.08.2026, ПРАЙМ
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Оверчук: благополучие России зависит от возможности продавать товары
Оверчук: благополучие России зависит от возможности продавать товары - 28.08.2026, ПРАЙМ
Оверчук: благополучие России зависит от возможности продавать товары
Будущее благополучие России во многом зависит от возможности продавать свои товары на внешних рынках, сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T12:48+0300
2026-08-28T12:48+0300
россия
алексей оверчук
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Будущее благополучие России во многом зависит от возможности продавать свои товары на внешних рынках, сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. "Сегодняшний мир, он очень взаимосвязан, страны совершенно не изолированы друг от друга, экономики не изолированы друг от друга. И сегодня продолжает действовать большой глобальный рынок, идут процессы, которые приводят к фрагментации и становлению макрорегионов", - заявил вице-премьер, выступая в национальном центре "Россия". Вместе с тем он отметил ужесточение существующей конкуренции - она становится все более сложной. По словам Оверчука, это заметно по торговым и тарифным войнам. "Но от участия в этих рынках, от способности продавать товары, которые производятся в России, на этих рынках, в значительной степени зависит будущее благополучие всех нас, всех людей в России", - сообщил он. "В конечном итоге все хотят быть в тепле, все хотят иметь доступ к образованию, все хотят ездить по хорошим дорогам. Все хотят, чтобы по периметру страны был мир. И это требует определенных усилий, в том числе связанных с нашей сегодняшней темой, а именно построением большой Евразии", - подчеркнул замглавы кабмина.
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192
40
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40
россия, алексей оверчук
РОССИЯ, Алексей Оверчук
12:48 28.08.2026
 
Оверчук: благополучие России зависит от возможности продавать товары

Оверчук: будущее России зависит от возможности продавать свои товары на внешних рынках

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Будущее благополучие России во многом зависит от возможности продавать свои товары на внешних рынках, сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
"Сегодняшний мир, он очень взаимосвязан, страны совершенно не изолированы друг от друга, экономики не изолированы друг от друга. И сегодня продолжает действовать большой глобальный рынок, идут процессы, которые приводят к фрагментации и становлению макрорегионов", - заявил вице-премьер, выступая в национальном центре "Россия".
Вместе с тем он отметил ужесточение существующей конкуренции - она становится все более сложной. По словам Оверчука, это заметно по торговым и тарифным войнам.
"Но от участия в этих рынках, от способности продавать товары, которые производятся в России, на этих рынках, в значительной степени зависит будущее благополучие всех нас, всех людей в России", - сообщил он.
"В конечном итоге все хотят быть в тепле, все хотят иметь доступ к образованию, все хотят ездить по хорошим дорогам. Все хотят, чтобы по периметру страны был мир. И это требует определенных усилий, в том числе связанных с нашей сегодняшней темой, а именно построением большой Евразии", - подчеркнул замглавы кабмина.
 
РОССИЯАлексей Оверчук
 
 
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