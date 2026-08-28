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Бизнес-консультант раскрыл, кто и за что платит блогерам - 28.08.2026, ПРАЙМ
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Бизнес-консультант раскрыл, кто и за что платит блогерам
Бизнес-консультант раскрыл, кто и за что платит блогерам - 28.08.2026, ПРАЙМ
Бизнес-консультант раскрыл, кто и за что платит блогерам
Деньги блогерам приносят четыре источника: рекламодатели, площадки, аудитория (донаты, подписки, курсы) и партнерские программы с оплатой за целевое действие. О | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T02:02+0300
2026-08-28T02:02+0300
технологии
бизнес
rutube
блогеры
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МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Деньги блогерам приносят четыре источника: рекламодатели, площадки, аудитория (донаты, подписки, курсы) и партнерские программы с оплатой за целевое действие. О том, как изменился рынок в 2026 году и кому выгодно работать с авторами, агентству "Прайм" рассказал бизнес-консультант, основатель бизнес-сообщества "Русяев Клуб" Илья Русяев.Основные деньги дает реклама, и она вошла в новую фазу. За первое полугодие 2026 года рынок рекламы у блогеров составил около 25 миллиардов рублей против 24,5 миллиарда годом ранее. Номинально это рост на 2%, но с поправкой на инфляцию — снижение на 3–4%, первая остановка после четырех лет подъема. Прогноз на весь 2026 год — около 51,5 миллиарда рублей.Второй источник — выплаты от площадок за просмотры. В VK Видео ставка за тысячу просмотров — около 30–50 рублей, на Rutube — 50–150 рублей за тысячу коммерческих просмотров. Единой тарифной сетки нет, доход зависит от вовлеченности аудитории. За 2025 год все авторы Rutube заработали почти 1,5 миллиарда рублей, а самый доходный из них получил 20 миллионов."Миллион просмотров в месяц по платформенной модели приносит десятки тысяч рублей, тогда как одна интеграция у автора с сопоставимой аудиторией стоит рекламодателю в разы больше. Именно поэтому реклама остается основой дохода, а монетизация просмотров работает как подушка", — пояснил Русяев.Для авторов вывод обратный по направлению: опора на один источник привязывает к судьбе конкретной площадки, поэтому заработок стоит собирать из трех и более каналов сразу, где партнерские продажи и прямые платежи аудитории дают выручку потоком, а не разовым платежом.
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технологии, бизнес, rutube, блогеры
Технологии, Бизнес, RuTube, блогеры
02:02 28.08.2026
 
Бизнес-консультант раскрыл, кто и за что платит блогерам

Бизнес-консультант Русяев назвал четыре источника дохода блогеров

© АЭИ "Прайм", сгенерировано ИИСмартфон на фоне вида из окна
Смартфон на фоне вида из окна
© АЭИ "Прайм", сгенерировано ИИ
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МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Деньги блогерам приносят четыре источника: рекламодатели, площадки, аудитория (донаты, подписки, курсы) и партнерские программы с оплатой за целевое действие. О том, как изменился рынок в 2026 году и кому выгодно работать с авторами, агентству "Прайм" рассказал бизнес-консультант, основатель бизнес-сообщества "Русяев Клуб" Илья Русяев.
Основные деньги дает реклама, и она вошла в новую фазу. За первое полугодие 2026 года рынок рекламы у блогеров составил около 25 миллиардов рублей против 24,5 миллиарда годом ранее. Номинально это рост на 2%, но с поправкой на инфляцию — снижение на 3–4%, первая остановка после четырех лет подъема. Прогноз на весь 2026 год — около 51,5 миллиарда рублей.
Второй источник — выплаты от площадок за просмотры. В VK Видео ставка за тысячу просмотров — около 30–50 рублей, на Rutube — 50–150 рублей за тысячу коммерческих просмотров. Единой тарифной сетки нет, доход зависит от вовлеченности аудитории. За 2025 год все авторы Rutube заработали почти 1,5 миллиарда рублей, а самый доходный из них получил 20 миллионов.
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"Миллион просмотров в месяц по платформенной модели приносит десятки тысяч рублей, тогда как одна интеграция у автора с сопоставимой аудиторией стоит рекламодателю в разы больше. Именно поэтому реклама остается основой дохода, а монетизация просмотров работает как подушка", — пояснил Русяев.
Для авторов вывод обратный по направлению: опора на один источник привязывает к судьбе конкретной площадки, поэтому заработок стоит собирать из трех и более каналов сразу, где партнерские продажи и прямые платежи аудитории дают выручку потоком, а не разовым платежом.
 
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