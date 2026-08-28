https://1prime.ru/20260828/blogery-872763522.html
Опрос: 17% блогеров считают "Макс" основным каналом монетизации контента
Опрос: 17% блогеров считают "Макс" основным каналом монетизации контента - 28.08.2026, ПРАЙМ
Опрос: 17% блогеров считают "Макс" основным каналом монетизации контента
Порядка 17% российских блогеров считают, что в следующем году платформа "Макс" станет для них основным каналом роста монетизации контента, показали результаты... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T11:32+0300
2026-08-28T11:32+0300
2026-08-28T11:32+0300
технологии
telegram
rutube
вконтакте
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872763522.jpg?1787905967
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Порядка 17% российских блогеров считают, что в следующем году платформа "Макс" станет для них основным каналом роста монетизации контента, показали результаты исследования Аналитического центра российской индустрии рекламы, которое есть у РИА Новости.
По результатам исследования мнений 400 блогеров, подавляющее большинство авторов (80%) сегодня ведут блог минимум на двух платформах. При этом к середине текущего года чаще всего блогеры осваивали платформы "Макс" и Telegram (по 18%), "ВКонтакте" (13%) и Rutube (8%). В 2027 году, по мнению респондентов, наиболее популярными новыми площадками для выхода станут "Макс", "Яндекс Ритм" и Rutube.
"Основные ожидания роста монетизации (контента - ред.) блогеры связывают с мессенджером "Макс": 17% считает, что он станет для них основным каналом в 2027 году", - отмечается в исследовании.
В этом году рост доходов от рекламной монетизации в "Максе" отмечают 61% опрошенных, в Telegram - 49%, в "Ритме" - 47%.
Исследование также показало, что 70% опрошенных блогеров получают доход сразу из нескольких источников.
"Рекламные интеграции остаются основой монетизации, 43% авторов дополнительно зарабатывают на продаже курсов, товаров или услуг, 24% получают донаты, а 18% - доход от платных подписок", - указали в аналитическом центре.
В то же время 43% блогеров сталкиваются со сложностями при поиске рекламодателей, заинтересованных именно в их аудитории, а 28% - со сложностью одновременного управления монетизацией на нескольких платформах.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, telegram, rutube, вконтакте
Технологии, Telegram, RuTube, ВКонтакте
Опрос: 17% блогеров считают "Макс" основным каналом монетизации контента
Аналитик РИА Новости: 17% блогеров считают "Макс" основным каналом монетизации контента
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Порядка 17% российских блогеров считают, что в следующем году платформа "Макс" станет для них основным каналом роста монетизации контента, показали результаты исследования Аналитического центра российской индустрии рекламы, которое есть у РИА Новости.
По результатам исследования мнений 400 блогеров, подавляющее большинство авторов (80%) сегодня ведут блог минимум на двух платформах. При этом к середине текущего года чаще всего блогеры осваивали платформы "Макс" и Telegram (по 18%), "ВКонтакте" (13%) и Rutube (8%). В 2027 году, по мнению респондентов, наиболее популярными новыми площадками для выхода станут "Макс", "Яндекс Ритм" и Rutube.
"Основные ожидания роста монетизации (контента - ред.) блогеры связывают с мессенджером "Макс": 17% считает, что он станет для них основным каналом в 2027 году", - отмечается в исследовании.
В этом году рост доходов от рекламной монетизации в "Максе" отмечают 61% опрошенных, в Telegram - 49%, в "Ритме" - 47%.
Исследование также показало, что 70% опрошенных блогеров получают доход сразу из нескольких источников.
"Рекламные интеграции остаются основой монетизации, 43% авторов дополнительно зарабатывают на продаже курсов, товаров или услуг, 24% получают донаты, а 18% - доход от платных подписок", - указали в аналитическом центре.
В то же время 43% блогеров сталкиваются со сложностями при поиске рекламодателей, заинтересованных именно в их аудитории, а 28% - со сложностью одновременного управления монетизацией на нескольких платформах.