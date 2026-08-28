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Опрос: 17% блогеров считают "Макс" основным каналом монетизации контента

Опрос: 17% блогеров считают "Макс" основным каналом монетизации контента - 28.08.2026, ПРАЙМ

Опрос: 17% блогеров считают "Макс" основным каналом монетизации контента

Порядка 17% российских блогеров считают, что в следующем году платформа "Макс" станет для них основным каналом роста монетизации контента, показали результаты... | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T11:32+0300

2026-08-28T11:32+0300

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Порядка 17% российских блогеров считают, что в следующем году платформа "Макс" станет для них основным каналом роста монетизации контента, показали результаты исследования Аналитического центра российской индустрии рекламы, которое есть у РИА Новости. По результатам исследования мнений 400 блогеров, подавляющее большинство авторов (80%) сегодня ведут блог минимум на двух платформах. При этом к середине текущего года чаще всего блогеры осваивали платформы "Макс" и Telegram (по 18%), "ВКонтакте" (13%) и Rutube (8%). В 2027 году, по мнению респондентов, наиболее популярными новыми площадками для выхода станут "Макс", "Яндекс Ритм" и Rutube. "Основные ожидания роста монетизации (контента - ред.) блогеры связывают с мессенджером "Макс": 17% считает, что он станет для них основным каналом в 2027 году", - отмечается в исследовании. В этом году рост доходов от рекламной монетизации в "Максе" отмечают 61% опрошенных, в Telegram - 49%, в "Ритме" - 47%. Исследование также показало, что 70% опрошенных блогеров получают доход сразу из нескольких источников. "Рекламные интеграции остаются основой монетизации, 43% авторов дополнительно зарабатывают на продаже курсов, товаров или услуг, 24% получают донаты, а 18% - доход от платных подписок", - указали в аналитическом центре. В то же время 43% блогеров сталкиваются со сложностями при поиске рекламодателей, заинтересованных именно в их аудитории, а 28% - со сложностью одновременного управления монетизацией на нескольких платформах.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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