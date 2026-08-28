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Дефицит бюджета Украины в 2027 году может вырасти, пишет Bloomberg

Дефицит бюджета Украины в 2027 году может вырасти, пишет Bloomberg - 28.08.2026, ПРАЙМ

Дефицит бюджета Украины в 2027 году может вырасти, пишет Bloomberg

Дефицит бюджета Украины в следующем году, вероятно, окажется выше ранее ожидавшегося уровня, что потребует дополнительного финансирования со стороны ЕС,... | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T13:34+0300

2026-08-28T13:34+0300

2026-08-28T13:43+0300

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Дефицит бюджета Украины в следующем году, вероятно, окажется выше ранее ожидавшегося уровня, что потребует дополнительного финансирования со стороны ЕС, сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на данные высокопоставленных украинских источников. "Дефицит бюджета (Украины - ред.) в следующем году, вероятно, будет выше, чем ожидалось ранее, что потребует дополнительного финансирования со стороны Европейского союза", - говорится в материале на сайте агентства. Западное агентство отмечает, что Киев столкнулся с растущей дырой в военном бюджете, закрыть которую можно только в случае выполнения политических требований Международного валютного фонда. Ранее РИА Новости, изучив статистические данные, выяснило, что государственный внешний и внутренний долг Украины обновил исторический максимум, достигнув на конец июля 214,18 миллиарда долларов. Ранее Владимир Зеленский на встрече с украинскими журналистами признал дефицит в украинском бюджете на ВСУ в размере 27 миллиардов долларов. Он потребовал у Европы уже сейчас дать часть денег из кредита ЕС, предусмотренного для Киева на следующий год, чтобы покрыть дефицит финансирования оборонных расходов. Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. В 2024 году дефицит составил 43,9 миллиарда долларов. Бюджет на 2025 год был утвержден с дефицитом 37,3 миллиарда долларов и в него дважды вносились изменения, касающиеся увеличения военных расходов. Бюджет на 2026 год предусматривает расходы примерно в 116 миллиардов долларов, доходы – около 68,6 миллиарда долларов. Закрывать "дыру" Киев намерен за счет внешнего финансирования.

украина

киев

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мировая экономика, украина, киев, европа, владимир зеленский, ес, всу