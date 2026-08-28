Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Дефицит бюджета Украины в 2027 году может вырасти, пишет Bloomberg - 28.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260828/bloomberg-872769451.html
Дефицит бюджета Украины в 2027 году может вырасти, пишет Bloomberg
Дефицит бюджета Украины в 2027 году может вырасти, пишет Bloomberg - 28.08.2026, ПРАЙМ
Дефицит бюджета Украины в 2027 году может вырасти, пишет Bloomberg
Дефицит бюджета Украины в следующем году, вероятно, окажется выше ранее ожидавшегося уровня, что потребует дополнительного финансирования со стороны ЕС,... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T13:34+0300
2026-08-28T13:43+0300
мировая экономика
украина
киев
европа
владимир зеленский
ес
всу
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872769451.jpg?1787913813
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Дефицит бюджета Украины в следующем году, вероятно, окажется выше ранее ожидавшегося уровня, что потребует дополнительного финансирования со стороны ЕС, сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на данные высокопоставленных украинских источников. "Дефицит бюджета (Украины - ред.) в следующем году, вероятно, будет выше, чем ожидалось ранее, что потребует дополнительного финансирования со стороны Европейского союза", - говорится в материале на сайте агентства. Западное агентство отмечает, что Киев столкнулся с растущей дырой в военном бюджете, закрыть которую можно только в случае выполнения политических требований Международного валютного фонда. Ранее РИА Новости, изучив статистические данные, выяснило, что государственный внешний и внутренний долг Украины обновил исторический максимум, достигнув на конец июля 214,18 миллиарда долларов. Ранее Владимир Зеленский на встрече с украинскими журналистами признал дефицит в украинском бюджете на ВСУ в размере 27 миллиардов долларов. Он потребовал у Европы уже сейчас дать часть денег из кредита ЕС, предусмотренного для Киева на следующий год, чтобы покрыть дефицит финансирования оборонных расходов. Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. В 2024 году дефицит составил 43,9 миллиарда долларов. Бюджет на 2025 год был утвержден с дефицитом 37,3 миллиарда долларов и в него дважды вносились изменения, касающиеся увеличения военных расходов. Бюджет на 2026 год предусматривает расходы примерно в 116 миллиардов долларов, доходы – около 68,6 миллиарда долларов. Закрывать "дыру" Киев намерен за счет внешнего финансирования.
украина
киев
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, украина, киев, европа, владимир зеленский, ес, всу
Мировая экономика, УКРАИНА, Киев, ЕВРОПА, Владимир Зеленский, ЕС, ВСУ
13:34 28.08.2026 (обновлено: 13:43 28.08.2026)
 
Дефицит бюджета Украины в 2027 году может вырасти, пишет Bloomberg

Bloomberg: дефицит бюджета Украины в 2024 году может оказаться выше ожидаемого

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Дефицит бюджета Украины в следующем году, вероятно, окажется выше ранее ожидавшегося уровня, что потребует дополнительного финансирования со стороны ЕС, сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на данные высокопоставленных украинских источников.
"Дефицит бюджета (Украины - ред.) в следующем году, вероятно, будет выше, чем ожидалось ранее, что потребует дополнительного финансирования со стороны Европейского союза", - говорится в материале на сайте агентства.
Западное агентство отмечает, что Киев столкнулся с растущей дырой в военном бюджете, закрыть которую можно только в случае выполнения политических требований Международного валютного фонда.
Ранее РИА Новости, изучив статистические данные, выяснило, что государственный внешний и внутренний долг Украины обновил исторический максимум, достигнув на конец июля 214,18 миллиарда долларов.
Ранее Владимир Зеленский на встрече с украинскими журналистами признал дефицит в украинском бюджете на ВСУ в размере 27 миллиардов долларов. Он потребовал у Европы уже сейчас дать часть денег из кредита ЕС, предусмотренного для Киева на следующий год, чтобы покрыть дефицит финансирования оборонных расходов.
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. В 2024 году дефицит составил 43,9 миллиарда долларов. Бюджет на 2025 год был утвержден с дефицитом 37,3 миллиарда долларов и в него дважды вносились изменения, касающиеся увеличения военных расходов. Бюджет на 2026 год предусматривает расходы примерно в 116 миллиардов долларов, доходы – около 68,6 миллиарда долларов. Закрывать "дыру" Киев намерен за счет внешнего финансирования.
 
Мировая экономикаУКРАИНАКиевЕВРОПАВладимир ЗеленскийЕСВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала