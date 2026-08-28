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В Херсонской области отключили электроснабжение после атаки БПЛА
В Херсонской области отключили электроснабжение после атаки БПЛА - 28.08.2026, ПРАЙМ
В Херсонской области отключили электроснабжение после атаки БПЛА
Электроснабжение отсутствует в Херсонской области после атаки БПЛА, повреждено оборудование, аварийные бригады приступили к восстановительным работам, сообщил... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T22:27+0300
2026-08-28T22:27+0300
2026-08-28T22:33+0300
общество
херсонская область
владимир сальдо
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Электроснабжение отсутствует в Херсонской области после атаки БПЛА, повреждено оборудование, аварийные бригады приступили к восстановительным работам, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. "По информации министерства топливно-энергетического комплекса Херсонской области, с прошлой ночи в регионе отсутствует электроснабжение. Причина - очередная атака противника на энергетическую инфраструктуру. К сожалению, несколько украинских беспилотников достигли подстанций и повредили оборудование", - написал Сальдо в канале на платформе "Макс". Он отметил, что аварийные бригады уже работают над восстановлением электроснабжения. По словам губернатора, заранее назвать сроки возвращения света пока невозможно, информация будет предоставлена после подтверждения.
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общество , херсонская область, владимир сальдо
Общество , Херсонская область, Владимир Сальдо
В Херсонской области отключили электроснабжение после атаки БПЛА
Сальдо: в Херсонской области после атаки БПЛА отключили электроснабжение
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Электроснабжение отсутствует в Херсонской области после атаки БПЛА, повреждено оборудование, аварийные бригады приступили к восстановительным работам, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"По информации министерства топливно-энергетического комплекса Херсонской области, с прошлой ночи в регионе отсутствует электроснабжение. Причина - очередная атака противника на энергетическую инфраструктуру. К сожалению, несколько украинских беспилотников достигли подстанций и повредили оборудование", - написал Сальдо в канале на платформе "Макс".
Он отметил, что аварийные бригады уже работают над восстановлением электроснабжения. По словам губернатора, заранее назвать сроки возвращения света пока невозможно, информация будет предоставлена после подтверждения.