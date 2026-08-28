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В Херсонской области отключили электроснабжение после атаки БПЛА - 28.08.2026, ПРАЙМ
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В Херсонской области отключили электроснабжение после атаки БПЛА
В Херсонской области отключили электроснабжение после атаки БПЛА - 28.08.2026, ПРАЙМ
В Херсонской области отключили электроснабжение после атаки БПЛА
Электроснабжение отсутствует в Херсонской области после атаки БПЛА, повреждено оборудование, аварийные бригады приступили к восстановительным работам, сообщил... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T22:27+0300
2026-08-28T22:33+0300
общество
херсонская область
владимир сальдо
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872798541.jpg?1787945610
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Электроснабжение отсутствует в Херсонской области после атаки БПЛА, повреждено оборудование, аварийные бригады приступили к восстановительным работам, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. "По информации министерства топливно-энергетического комплекса Херсонской области, с прошлой ночи в регионе отсутствует электроснабжение. Причина - очередная атака противника на энергетическую инфраструктуру. К сожалению, несколько украинских беспилотников достигли подстанций и повредили оборудование", - написал Сальдо в канале на платформе "Макс". Он отметил, что аварийные бригады уже работают над восстановлением электроснабжения. По словам губернатора, заранее назвать сроки возвращения света пока невозможно, информация будет предоставлена после подтверждения.
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общество , херсонская область, владимир сальдо
Общество , Херсонская область, Владимир Сальдо
22:27 28.08.2026 (обновлено: 22:33 28.08.2026)
 
В Херсонской области отключили электроснабжение после атаки БПЛА

Сальдо: в Херсонской области после атаки БПЛА отключили электроснабжение

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Электроснабжение отсутствует в Херсонской области после атаки БПЛА, повреждено оборудование, аварийные бригады приступили к восстановительным работам, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"По информации министерства топливно-энергетического комплекса Херсонской области, с прошлой ночи в регионе отсутствует электроснабжение. Причина - очередная атака противника на энергетическую инфраструктуру. К сожалению, несколько украинских беспилотников достигли подстанций и повредили оборудование", - написал Сальдо в канале на платформе "Макс".
Он отметил, что аварийные бригады уже работают над восстановлением электроснабжения. По словам губернатора, заранее назвать сроки возвращения света пока невозможно, информация будет предоставлена после подтверждения.
 
ОбществоХерсонская областьВладимир Сальдо
 
 
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