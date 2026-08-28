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В Херсонской области отключили электроснабжение после атаки БПЛА

В Херсонской области отключили электроснабжение после атаки БПЛА - 28.08.2026, ПРАЙМ

В Херсонской области отключили электроснабжение после атаки БПЛА

Электроснабжение отсутствует в Херсонской области после атаки БПЛА, повреждено оборудование, аварийные бригады приступили к восстановительным работам, сообщил... | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T22:27+0300

2026-08-28T22:27+0300

2026-08-28T22:33+0300

общество

херсонская область

владимир сальдо

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Электроснабжение отсутствует в Херсонской области после атаки БПЛА, повреждено оборудование, аварийные бригады приступили к восстановительным работам, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. "По информации министерства топливно-энергетического комплекса Херсонской области, с прошлой ночи в регионе отсутствует электроснабжение. Причина - очередная атака противника на энергетическую инфраструктуру. К сожалению, несколько украинских беспилотников достигли подстанций и повредили оборудование", - написал Сальдо в канале на платформе "Макс". Он отметил, что аварийные бригады уже работают над восстановлением электроснабжения. По словам губернатора, заранее назвать сроки возвращения света пока невозможно, информация будет предоставлена после подтверждения.

херсонская область

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общество , херсонская область, владимир сальдо