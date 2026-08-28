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Число банкоматов с функцией выдачи наличных достигло максимума с 2023 года - 28.08.2026, ПРАЙМ
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Число банкоматов с функцией выдачи наличных достигло максимума с 2023 года
Число банкоматов с функцией выдачи наличных достигло максимума с 2023 года - 28.08.2026, ПРАЙМ
Число банкоматов с функцией выдачи наличных достигло максимума с 2023 года
Число банкоматов с функцией выдачи наличных в России стало максимальным как минимум с 2023 года, следует из данных Центробанка. | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T12:36+0300
2026-08-28T12:39+0300
финансы
банки
россия
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Число банкоматов с функцией выдачи наличных в России стало максимальным как минимум с 2023 года, следует из данных Центробанка. Согласно материалам регулятора, показатель по состоянию на 1 июля составил 117 043. Это на 2% больше, чем было по состоянию на 1 апреля, и на 4,5% – чем было годом ранее. При этом число банкоматов с функцией выдачи наличных стало максимальным как минимум с 1 апреля 2023 года (последние представленные данные). В то же время число терминалов только для приема наличных продолжает уменьшаться. Ежеквартально показатель снижается с 1 января 2025 года. По состоянию на 1 июля он составил 22 092.
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192
40
192
40
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4.7
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40
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40
финансы, банки, россия
Финансы, Банки, РОССИЯ
12:36 28.08.2026 (обновлено: 12:39 28.08.2026)
 
Число банкоматов с функцией выдачи наличных достигло максимума с 2023 года

ЦБ: число банкоматов с функцией выдачи наличных в России стало максимальным с 2023 года

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Число банкоматов с функцией выдачи наличных в России стало максимальным как минимум с 2023 года, следует из данных Центробанка.
Согласно материалам регулятора, показатель по состоянию на 1 июля составил 117 043. Это на 2% больше, чем было по состоянию на 1 апреля, и на 4,5% – чем было годом ранее.
При этом число банкоматов с функцией выдачи наличных стало максимальным как минимум с 1 апреля 2023 года (последние представленные данные).
В то же время число терминалов только для приема наличных продолжает уменьшаться. Ежеквартально показатель снижается с 1 января 2025 года. По состоянию на 1 июля он составил 22 092.
 
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