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Выручка китайского CXMT подскочила в 9,7 раза - 28.08.2026, ПРАЙМ
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Выручка китайского CXMT подскочила в 9,7 раза
Выручка китайского CXMT подскочила в 9,7 раза - 28.08.2026, ПРАЙМ
Выручка китайского CXMT подскочила в 9,7 раза
Выручка китайского производителя микросхем компьютерной памяти CXMT в первом полугодии подскочила в 9,7 раза в годовом выражении - до 150,31 миллиарда юаней... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T16:52+0300
2026-08-28T16:52+0300
технологии
финансы
шанхай
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Выручка китайского производителя микросхем компьютерной памяти CXMT в первом полугодии подскочила в 9,7 раза в годовом выражении - до 150,31 миллиарда юаней (примерно 22,3 миллиарда долларов), следует их отчетности компании. Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, составила за шесть месяцев 77,605 миллиарда юаней (11,5 миллиарда долларов) по сравнению с убытком годом ранее в 2,332 миллиарда юаней. Разводненная прибыль на акцию составила за отчетный период 1,2893 юаня (0,19 доллара) по сравнению с убытком годом ранее в 0,0412 юаня. Компания вышла на биржу Шанхая в конце июля и стала крупнейшей компанией страны по капитализации. CXMT Corp - китайский производитель микросхем динамической оперативной памяти (DRAM), которые используются в мобильных телефонах, планшетах, персональных компьютерах, в серверах и других устройствах. Компания основана в 2016 году.
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192
40
192
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технологии, финансы, шанхай
Технологии, Финансы, Шанхай
16:52 28.08.2026
 
Выручка китайского CXMT подскочила в 9,7 раза

Выручка производителя микросхем компьютерной памяти CXMT за полгода подскочила в 9,7 раза

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Выручка китайского производителя микросхем компьютерной памяти CXMT в первом полугодии подскочила в 9,7 раза в годовом выражении - до 150,31 миллиарда юаней (примерно 22,3 миллиарда долларов), следует их отчетности компании.
Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, составила за шесть месяцев 77,605 миллиарда юаней (11,5 миллиарда долларов) по сравнению с убытком годом ранее в 2,332 миллиарда юаней.
Разводненная прибыль на акцию составила за отчетный период 1,2893 юаня (0,19 доллара) по сравнению с убытком годом ранее в 0,0412 юаня.
Компания вышла на биржу Шанхая в конце июля и стала крупнейшей компанией страны по капитализации.
CXMT Corp - китайский производитель микросхем динамической оперативной памяти (DRAM), которые используются в мобильных телефонах, планшетах, персональных компьютерах, в серверах и других устройствах. Компания основана в 2016 году.
 
ТехнологииФинансыШанхай
 
 
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