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Выручка китайского CXMT подскочила в 9,7 раза

Выручка китайского CXMT подскочила в 9,7 раза - 28.08.2026, ПРАЙМ

Выручка китайского CXMT подскочила в 9,7 раза

Выручка китайского производителя микросхем компьютерной памяти CXMT в первом полугодии подскочила в 9,7 раза в годовом выражении - до 150,31 миллиарда юаней... | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T16:52+0300

2026-08-28T16:52+0300

2026-08-28T16:52+0300

технологии

финансы

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Выручка китайского производителя микросхем компьютерной памяти CXMT в первом полугодии подскочила в 9,7 раза в годовом выражении - до 150,31 миллиарда юаней (примерно 22,3 миллиарда долларов), следует их отчетности компании. Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, составила за шесть месяцев 77,605 миллиарда юаней (11,5 миллиарда долларов) по сравнению с убытком годом ранее в 2,332 миллиарда юаней. Разводненная прибыль на акцию составила за отчетный период 1,2893 юаня (0,19 доллара) по сравнению с убытком годом ранее в 0,0412 юаня. Компания вышла на биржу Шанхая в конце июля и стала крупнейшей компанией страны по капитализации. CXMT Corp - китайский производитель микросхем динамической оперативной памяти (DRAM), которые используются в мобильных телефонах, планшетах, персональных компьютерах, в серверах и других устройствах. Компания основана в 2016 году.

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