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В Дагестане могут возобновить работу АЗС, закрытых после взрыва селитры

В Дагестане могут возобновить работу АЗС, закрытых после взрыва селитры - 28.08.2026, ПРАЙМ

В Дагестане могут возобновить работу АЗС, закрытых после взрыва селитры

Вопрос о возобновлении работы автозаправочных станций в Махачкале, закрытых по результатам проверок после взрыва селитры в августе 2023 года, рассматривают в... | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T14:59+0300

2026-08-28T14:59+0300

2026-08-28T15:08+0300

россия

дагестан

махачкала

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МАХАЧКАЛА, 28 авг - ПРАЙМ. Вопрос о возобновлении работы автозаправочных станций в Махачкале, закрытых по результатам проверок после взрыва селитры в августе 2023 года, рассматривают в Дагестане в связи с устранением нарушений, сообщил премьер-министр региона Магомед Рамазанов. Он отметил, что на совещании у врио главы Дагестана Федора Щукина отдельное внимание уделили заправкам Махачкалы, работа которых была приостановлена из-за ранее выявленных нарушений требований безопасности. "В рамках проверки исполнения предписаний специалисты осмотрели более 20 АЗС, имеющих нарушения. Предварительно можно говорить о том, что по некоторым из них выявленные нарушения устранены, проводятся дополнительные проверки. Сейчас рассматриваем вопрос о снятии обеспечительных мер и возобновлении работы этих АЗС", – рассказал Рамазанов в своем Telegram-канале. Масштабные рейды по проверке заправок в Дагестане стали проводиться после взрыва склада с селитрой напротив АЗС в августе 2023 года, который унес жизни более 30 человек. В ноябре 2024 года в администрации главы республики сообщили, что свыше 17 тысяч нарушений выявлено в ходе проверок автозаправочных станций в Дагестане, почти 5 тысяч из них касаются промышленной безопасности. В июле этого года Щукин заявил, что АЗС, которые закрыты по решению судов, смогут вернуться к работе после устранения нарушений, которые представляли угрозу для людей.

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