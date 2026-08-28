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Китайский блогер Даньдань проведет стрим о российских товарах на ВЭФ - 28.08.2026, ПРАЙМ
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Китайский блогер Даньдань проведет стрим о российских товарах на ВЭФ
Китайский блогер Даньдань проведет стрим о российских товарах на ВЭФ - 28.08.2026, ПРАЙМ
Китайский блогер Даньдань проведет стрим о российских товарах на ВЭФ
Одна из самых влиятельных китайских блогеров в сфере электронной коммерции Ян Жуньсинь, известная под псевдонимом Даньдань, проведет на полях Восточного... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T13:37+0300
2026-08-28T13:37+0300
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вэф
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Одна из самых влиятельных китайских блогеров в сфере электронной коммерции Ян Жуньсинь, известная под псевдонимом Даньдань, проведет на полях Восточного экономического форума стрим, посвященный российским товарам, и поучаствует в регате с олимпийским чемпионом, рассказала в интервью РИА Новости глава Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина. Она напомнила, что это будет не первый опыт сотрудничества РЭЦ с блогером, аудитория которого превышает 100 миллионов человек. В прошлом году Даньдань провела шестичасовой эфир с Красной площади. По итогам стрима продажи российских товаров превысили 1 миллиард рублей, а охват трансляции составил 11,3 миллиона человек. "Прямой диалог с китайским потребителем через таких инфлюенсеров работает лучше любой традиционной рекламы, и мы приняли решение закрепить этот формат на регулярной основе - теперь он будет частью нашей работы и на ВЭФ. Владивосток впервые увидит не просто китайскую звезду, а блогера, чья аудитория практически сопоставима по численности с населением всей России, и эфир с полей форума станет значительно более масштабным, чем предыдущий", - рассказала Никишина. По ее словам, в прошлый раз во время трансляции речь шла в основном о продуктах питания, в предстоящем эфире ассортимент станет значительно шире. "В эфир выйдут и косметика, и детские игрушки, и даже краски, и российские народные промыслы - например, гжель", - отметила глава РЭЦ. Кроме того, РЭЦ во Владивостоке в рамках ВЭФ проведет регату. Блогер Даньдань будет в экипаже вместе с олимпийским чемпионом по гребле Алексеем Свириным, главой Минвостокразвития Алексеем Чекунковым и вице-президентом Федерации гребного спорта России Антоном Заруцким. Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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бизнес, технологии, владивосток, алексей чекунков, рэц, вэф, минвостокразвития
Бизнес, Технологии, Владивосток, Алексей Чекунков, РЭЦ, ВЭФ, Минвостокразвития
13:37 28.08.2026
 
Китайский блогер Даньдань проведет стрим о российских товарах на ВЭФ

РЭЦ: китайский блогер Ян Жуньсинь проведет стрим, посвященный российским товарам

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Одна из самых влиятельных китайских блогеров в сфере электронной коммерции Ян Жуньсинь, известная под псевдонимом Даньдань, проведет на полях Восточного экономического форума стрим, посвященный российским товарам, и поучаствует в регате с олимпийским чемпионом, рассказала в интервью РИА Новости глава Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина.
Она напомнила, что это будет не первый опыт сотрудничества РЭЦ с блогером, аудитория которого превышает 100 миллионов человек. В прошлом году Даньдань провела шестичасовой эфир с Красной площади. По итогам стрима продажи российских товаров превысили 1 миллиард рублей, а охват трансляции составил 11,3 миллиона человек.
"Прямой диалог с китайским потребителем через таких инфлюенсеров работает лучше любой традиционной рекламы, и мы приняли решение закрепить этот формат на регулярной основе - теперь он будет частью нашей работы и на ВЭФ. Владивосток впервые увидит не просто китайскую звезду, а блогера, чья аудитория практически сопоставима по численности с населением всей России, и эфир с полей форума станет значительно более масштабным, чем предыдущий", - рассказала Никишина.
По ее словам, в прошлый раз во время трансляции речь шла в основном о продуктах питания, в предстоящем эфире ассортимент станет значительно шире.
"В эфир выйдут и косметика, и детские игрушки, и даже краски, и российские народные промыслы - например, гжель", - отметила глава РЭЦ.
Кроме того, РЭЦ во Владивостоке в рамках ВЭФ проведет регату. Блогер Даньдань будет в экипаже вместе с олимпийским чемпионом по гребле Алексеем Свириным, главой Минвостокразвития Алексеем Чекунковым и вице-президентом Федерации гребного спорта России Антоном Заруцким.
Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
БизнесТехнологииВладивостокАлексей ЧекунковРЭЦВЭФМинвостокразвития
 
 
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