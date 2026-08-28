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Любовь к наличным обойдется россиянам в сотни миллиардов рублей - 28.08.2026, ПРАЙМ
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Любовь к наличным обойдется россиянам в сотни миллиардов рублей
Любовь к наличным обойдется россиянам в сотни миллиардов рублей - 28.08.2026, ПРАЙМ
Любовь к наличным обойдется россиянам в сотни миллиардов рублей
Хранить деньги дома кажется безопасным решением, но у этой стратегии есть цена, которая растет каждый месяц: наличные не приносят процентов, а разница с... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T06:06+0300
2026-08-28T06:06+0300
мнения аналитиков
финансы
банки
вклады
сбережения
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872668824.jpg?1787886362
МОСКВА, 28 авг – ПРАЙМ. Хранить деньги дома кажется безопасным решением, но у этой стратегии есть цена, которая растет каждый месяц: наличные не приносят процентов, а разница с доходностью вклада — чистая потеря для владельца.Масштаб потери ощутим. С начала года объем наличных в обращении вырос более чем на 2,1 триллиона рублей. В июле прирост составил 643,4 миллиардов — на 43% больше, чем в июне, и рекорд для 2026 года. Деньги уходили из банков помесячно: февраль — 180,2 миллиарда, март — 285,1 миллиард, апрель — 607,3 миллиарда, май — 381,2 миллиарда, июнь — 449,7 миллиардов, июль — 643,4 миллиарда рублей.Данные ЦБ подтверждают тренд: на 1 января 2026 года в структуре наличной массы было 19 663,4 миллиарда рублей, к 1 июля — 21 283,6 миллиардов, к 1 августа — 21 530,7 миллиардов. Разные отчеты Банка России считают показатели немного по-разному, но важны масштаб и направление тренда, а не совпадение цифр до рубля.Банк России называет две основные причины всплеска: участившиеся отключения мобильного интернета (без него не работает оплата картой) и рост ставки НДС на эквайринг до 22%, из-за чего бизнес охотнее берет наличные. Добавляется и третий мотив — страх блокировки карты антифрод-системой: люди снимают деньги про запас, чтобы не остаться без средств. Зампред правления Сбербанка Тарас Скворцов в конце июля оценил отток наличных за весь 2026 год в 3,8 триллиона рублей и не увидел признаков разворота тренда.Сколько это стоит на самом делеЕсли применить к деньгам, ушедшим из банков с февраля по июль (2,5 триллиона рублей), среднерыночную ставку по вкладам в десяти крупнейших банках — 12,89% годовых на начало августа — и учесть реальный срок, за который каждая порция "остыла" без процентов, суммарная упущенная доходность к середине августа составляет примерно 100 миллиардов рублей. Если тренд сохранится в темпе, прогнозируемом Сбербанком (3,8 триллиона рублей оттока за год), итоговая недополученная доходность по итогам 2026 года может составить несколько сотен миллиардов рублей.Что делать с деньгами вместо того, чтобы прятать их в шкафуПолностью отказываться от наличных не стоит — при отключении интернета карта не поможет. Разумный резерв дома — не месяц-два расходов, а сумма на одну-две недели; при себе достаточно 1–2 тысячи рублей купюрами на случай, если картой расплатиться не получится.Все, что превышает этот резерв, лучше распределить по вкладам в пределах страхового лимита АСВ — 1,4 миллиона рублей на человека в одном банке. Важный нюанс: сейчас короткие вклады на 3–6 месяцев доходнее длинных — до 12,65–19% годовых против 10,7–12,4% на срок от года. Банки закладывают ожидания снижения ключевой ставки (сейчас 14%, к 2027 году прогнозируется 10,5–12,5%) и не хотят фиксировать высокую доходность надолго. Поэтому вместо одного длинного вклада разумнее использовать несколько коротких или накопительный счет с пополнением и снятием — так деньги сохраняют доступность, но не лежат без дела.Тем, кто снимает деньги из страха блокировки: под антифрод чаще попадают не крупные суммы, а нетипичное поведение — перевод через нового провайдера, смена SIM-карты, вредоносное ПО. При привычных операциях риск блокировки минимален, и держать деньги наличными "на всякий случай" не обязательно.Автор: Ираида Данилина, доцент кафедры финансов и кредита Университета управления "ТИСБИ"
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Ираида Данилина
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, финансы, банки, вклады, сбережения
Мнения аналитиков, Финансы, Банки, Вклады, сбережения
06:06 28.08.2026
 
Любовь к наличным обойдется россиянам в сотни миллиардов рублей

Эксперт Данилина подсчитала убытки от хранения денег "под подушкой"

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Ираида Данилина
Ираида Данилина
Доцент кафедры финансов и кредита Университета управления «ТИСБИ»
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МОСКВА, 28 авг – ПРАЙМ. Хранить деньги дома кажется безопасным решением, но у этой стратегии есть цена, которая растет каждый месяц: наличные не приносят процентов, а разница с доходностью вклада — чистая потеря для владельца.
Масштаб потери ощутим. С начала года объем наличных в обращении вырос более чем на 2,1 триллиона рублей. В июле прирост составил 643,4 миллиардов — на 43% больше, чем в июне, и рекорд для 2026 года. Деньги уходили из банков помесячно: февраль — 180,2 миллиарда, март — 285,1 миллиард, апрель — 607,3 миллиарда, май — 381,2 миллиарда, июнь — 449,7 миллиардов, июль — 643,4 миллиарда рублей.
Данные ЦБ подтверждают тренд: на 1 января 2026 года в структуре наличной массы было 19 663,4 миллиарда рублей, к 1 июля — 21 283,6 миллиардов, к 1 августа — 21 530,7 миллиардов. Разные отчеты Банка России считают показатели немного по-разному, но важны масштаб и направление тренда, а не совпадение цифр до рубля.
Банк России называет две основные причины всплеска: участившиеся отключения мобильного интернета (без него не работает оплата картой) и рост ставки НДС на эквайринг до 22%, из-за чего бизнес охотнее берет наличные. Добавляется и третий мотив — страх блокировки карты антифрод-системой: люди снимают деньги про запас, чтобы не остаться без средств. Зампред правления Сбербанка Тарас Скворцов в конце июля оценил отток наличных за весь 2026 год в 3,8 триллиона рублей и не увидел признаков разворота тренда.

Сколько это стоит на самом деле

Если применить к деньгам, ушедшим из банков с февраля по июль (2,5 триллиона рублей), среднерыночную ставку по вкладам в десяти крупнейших банках — 12,89% годовых на начало августа — и учесть реальный срок, за который каждая порция "остыла" без процентов, суммарная упущенная доходность к середине августа составляет примерно 100 миллиардов рублей. Если тренд сохранится в темпе, прогнозируемом Сбербанком (3,8 триллиона рублей оттока за год), итоговая недополученная доходность по итогам 2026 года может составить несколько сотен миллиардов рублей.

Что делать с деньгами вместо того, чтобы прятать их в шкафу

Полностью отказываться от наличных не стоит — при отключении интернета карта не поможет. Разумный резерв дома — не месяц-два расходов, а сумма на одну-две недели; при себе достаточно 1–2 тысячи рублей купюрами на случай, если картой расплатиться не получится.
Все, что превышает этот резерв, лучше распределить по вкладам в пределах страхового лимита АСВ — 1,4 миллиона рублей на человека в одном банке. Важный нюанс: сейчас короткие вклады на 3–6 месяцев доходнее длинных — до 12,65–19% годовых против 10,7–12,4% на срок от года. Банки закладывают ожидания снижения ключевой ставки (сейчас 14%, к 2027 году прогнозируется 10,5–12,5%) и не хотят фиксировать высокую доходность надолго. Поэтому вместо одного длинного вклада разумнее использовать несколько коротких или накопительный счет с пополнением и снятием — так деньги сохраняют доступность, но не лежат без дела.
Тем, кто снимает деньги из страха блокировки: под антифрод чаще попадают не крупные суммы, а нетипичное поведение — перевод через нового провайдера, смена SIM-карты, вредоносное ПО. При привычных операциях риск блокировки минимален, и держать деньги наличными "на всякий случай" не обязательно.
Автор: Ираида Данилина, доцент кафедры финансов и кредита Университета управления "ТИСБИ"

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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