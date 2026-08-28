Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Девелопер "Самолет" в первом полугодии получил 22,3 миллиарда рублей убытка - 28.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260828/developer-872776350.html
Девелопер "Самолет" в первом полугодии получил 22,3 миллиарда рублей убытка
Девелопер "Самолет" в первом полугодии получил 22,3 миллиарда рублей убытка - 28.08.2026, ПРАЙМ
Девелопер "Самолет" в первом полугодии получил 22,3 миллиарда рублей убытка
Девелопер "Самолет" получил по итогам первого полугодия 2026 года 22,3 миллиарда рублей чистого убытка против чистой прибыли в 1,8 миллиарда рублей годом ранее, | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T15:29+0300
2026-08-28T16:13+0300
бизнес
финансы
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872776350.jpg?1787922817
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Девелопер "Самолет" получил по итогам первого полугодия 2026 года 22,3 миллиарда рублей чистого убытка против чистой прибыли в 1,8 миллиарда рублей годом ранее, следует из отчетности компании.Выручка компании, как указывается в ней, сократилась на 31% - до 117,4 миллиарда рублей.EBITDA компании, согласно отчетности, сократилась по итогам первого полугодия на 40% - до 31,3 миллиарда рублей. При этом скорректированная EBITDA уменьшилась на 27% - до 41,8 миллиарда рублей. Рентабельность по скорректированной EBITDA увеличилась на 2 процентного пункта и составила 36%.Обязательства компании на 30 июня составили 1 триллион рублей, увеличившись за полгода на 4%. Скорректированный чистый долг (за минусом денежных средств и средств на счетах эскроу покупателей) вырос на 14% - до 424,6 миллиарда рублей.Также девелопер сообщил, что корпоративный долг с начала года снизился на 6% - до 112,7 миллиарда рублей, а чистый корпоративный долг - на 8,4%, до 102,8 миллиарда рублей."Самолет" - один из крупнейших девелоперов жилья в России. Компания основана в 2012 году.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, финансы
Бизнес, Финансы
15:29 28.08.2026 (обновлено: 16:13 28.08.2026)
 
Девелопер "Самолет" в первом полугодии получил 22,3 миллиарда рублей убытка

Девелопер "Самолет" в I полугодии получил 22,3 миллиарда рублей убытка

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Девелопер "Самолет" получил по итогам первого полугодия 2026 года 22,3 миллиарда рублей чистого убытка против чистой прибыли в 1,8 миллиарда рублей годом ранее, следует из отчетности компании.
Выручка компании, как указывается в ней, сократилась на 31% - до 117,4 миллиарда рублей.
EBITDA компании, согласно отчетности, сократилась по итогам первого полугодия на 40% - до 31,3 миллиарда рублей. При этом скорректированная EBITDA уменьшилась на 27% - до 41,8 миллиарда рублей. Рентабельность по скорректированной EBITDA увеличилась на 2 процентного пункта и составила 36%.
Обязательства компании на 30 июня составили 1 триллион рублей, увеличившись за полгода на 4%. Скорректированный чистый долг (за минусом денежных средств и средств на счетах эскроу покупателей) вырос на 14% - до 424,6 миллиарда рублей.
Также девелопер сообщил, что корпоративный долг с начала года снизился на 6% - до 112,7 миллиарда рублей, а чистый корпоративный долг - на 8,4%, до 102,8 миллиарда рублей.
"Самолет" - один из крупнейших девелоперов жилья в России. Компания основана в 2012 году.
 
БизнесФинансы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала