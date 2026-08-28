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Девелопер "Самолет" в первом полугодии получил 22,3 миллиарда рублей убытка

Девелопер "Самолет" в первом полугодии получил 22,3 миллиарда рублей убытка - 28.08.2026, ПРАЙМ

Девелопер "Самолет" в первом полугодии получил 22,3 миллиарда рублей убытка

Девелопер "Самолет" получил по итогам первого полугодия 2026 года 22,3 миллиарда рублей чистого убытка против чистой прибыли в 1,8 миллиарда рублей годом ранее, | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T15:29+0300

2026-08-28T15:29+0300

2026-08-28T16:13+0300

бизнес

финансы

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Девелопер "Самолет" получил по итогам первого полугодия 2026 года 22,3 миллиарда рублей чистого убытка против чистой прибыли в 1,8 миллиарда рублей годом ранее, следует из отчетности компании.Выручка компании, как указывается в ней, сократилась на 31% - до 117,4 миллиарда рублей.EBITDA компании, согласно отчетности, сократилась по итогам первого полугодия на 40% - до 31,3 миллиарда рублей. При этом скорректированная EBITDA уменьшилась на 27% - до 41,8 миллиарда рублей. Рентабельность по скорректированной EBITDA увеличилась на 2 процентного пункта и составила 36%.Обязательства компании на 30 июня составили 1 триллион рублей, увеличившись за полгода на 4%. Скорректированный чистый долг (за минусом денежных средств и средств на счетах эскроу покупателей) вырос на 14% - до 424,6 миллиарда рублей.Также девелопер сообщил, что корпоративный долг с начала года снизился на 6% - до 112,7 миллиарда рублей, а чистый корпоративный долг - на 8,4%, до 102,8 миллиарда рублей."Самолет" - один из крупнейших девелоперов жилья в России. Компания основана в 2012 году.

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