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Девелопер "Самолет" за полгода сократил штат на 4% - 28.08.2026, ПРАЙМ
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Девелопер "Самолет" за полгода сократил штат на 4%
Девелопер "Самолет" за полгода сократил штат на 4% - 28.08.2026, ПРАЙМ
Девелопер "Самолет" за полгода сократил штат на 4%
Девелоперская группа "Самолет" за полгода сократила численность сотрудников на 4,4% - до 5,9 тысячи человек, следует из отчетности компании. | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T15:42+0300
2026-08-28T15:44+0300
бизнес
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Девелоперская группа "Самолет" за полгода сократила численность сотрудников на 4,4% - до 5,9 тысячи человек, следует из отчетности компании. "Среднесписочная численность сотрудников по состоянию на 30 июня 2026 года составляет 5 867 человек (на 31 декабря 2025 года: 6 139 человек)", - говорится в примечаниях к ней. Также там указывается, что в первом полугодии "Самолет" потратил на оплату труда персонала вместе с отчислениями в социальные фонды 10,8 миллиарда рублей, что на 22% меньше результата прошлого года. Ранее компания проводила сокращение штата. Так, численность сотрудников в 2025 году снизилась на 19,6%. "Самолет" - один из крупнейших девелоперов жилья в России. Компания основана в 2012 году.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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192
40
192
40
бизнес
Бизнес
15:42 28.08.2026 (обновлено: 15:44 28.08.2026)
 
Девелопер "Самолет" за полгода сократил штат на 4%

Девелоперская группа "Самолет" за полгода сократила численность сотрудников на 4,4%

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Девелоперская группа "Самолет" за полгода сократила численность сотрудников на 4,4% - до 5,9 тысячи человек, следует из отчетности компании.
"Среднесписочная численность сотрудников по состоянию на 30 июня 2026 года составляет 5 867 человек (на 31 декабря 2025 года: 6 139 человек)", - говорится в примечаниях к ней.
Также там указывается, что в первом полугодии "Самолет" потратил на оплату труда персонала вместе с отчислениями в социальные фонды 10,8 миллиарда рублей, что на 22% меньше результата прошлого года.
Ранее компания проводила сокращение штата. Так, численность сотрудников в 2025 году снизилась на 19,6%.
"Самолет" - один из крупнейших девелоперов жилья в России. Компания основана в 2012 году.
 
Бизнес
 
 
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