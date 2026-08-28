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Путин проведет совещание по вопросам развития ДФО
Путин проведет совещание по вопросам развития ДФО - 28.08.2026, ПРАЙМ
Путин проведет совещание по вопросам развития ДФО
Президент России Владимир Путин второго сентября проведет совещание по вопросам развития Дальневосточного федерального округа, будет представлена презентация... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T19:21+0300
2026-08-28T19:21+0300
2026-08-28T19:21+0300
россия
владимир путин
вкс
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин второго сентября проведет совещание по вопросам развития Дальневосточного федерального округа, будет представлена презентация результатов развития региона, сообщает пресс-служба Кремля. "Второго сентября глава Российского государства проведет совещание по вопросам развития Дальневосточного федерального округа, также Владимиру Путину будет представлена интерактивная презентация результатов развития региона, а затем в формате ВКС (видео-конференц-связи - ред.) будет дан старт работе новых предприятий", - говорится в сообщении пресс-службы.
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россия, владимир путин, вкс
РОССИЯ, Владимир Путин, ВКС
Путин проведет совещание по вопросам развития ДФО
Путин 2 сентября проведет совещание по вопросам развития ДФО