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Путин проведет совещание по вопросам развития ДФО

Путин проведет совещание по вопросам развития ДФО - 28.08.2026, ПРАЙМ

Путин проведет совещание по вопросам развития ДФО

Президент России Владимир Путин второго сентября проведет совещание по вопросам развития Дальневосточного федерального округа, будет представлена презентация... | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T19:21+0300

2026-08-28T19:21+0300

2026-08-28T19:21+0300

россия

владимир путин

вкс

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин второго сентября проведет совещание по вопросам развития Дальневосточного федерального округа, будет представлена презентация результатов развития региона, сообщает пресс-служба Кремля. "Второго сентября глава Российского государства проведет совещание по вопросам развития Дальневосточного федерального округа, также Владимиру Путину будет представлена интерактивная презентация результатов развития региона, а затем в формате ВКС (видео-конференц-связи - ред.) будет дан старт работе новых предприятий", - говорится в сообщении пресс-службы.

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россия, владимир путин, вкс