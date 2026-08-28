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"Русофобия Мерца угрожает безопасности Германии", заявил Дмитриев
"Русофобия Мерца угрожает безопасности Германии", заявил Дмитриев - 28.08.2026, ПРАЙМ
"Русофобия Мерца угрожает безопасности Германии", заявил Дмитриев
Самой серьезной угрозой для энергетической и экономической безопасности Германии является русофобия канцлера ФРГ Фридриха Мерца, заявил спецпредставитель... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T13:22+0300
2026-08-28T13:22+0300
2026-08-28T13:32+0300
финансы
мировая экономика
германия
фрг
фридрих мерц
кирилл дмитриев
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Самой серьезной угрозой для энергетической и экономической безопасности Германии является русофобия канцлера ФРГ Фридриха Мерца, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "Фанатичная русофобия Мерца представляет собой самую серьезную угрозу для энергетической, экономической и геополитической безопасности Германии", - написал Дмитриев в соцсети X.
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финансы, мировая экономика, германия, фрг, фридрих мерц, кирилл дмитриев
Финансы, Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ, ФРГ, Фридрих Мерц, Кирилл Дмитриев
"Русофобия Мерца угрожает безопасности Германии", заявил Дмитриев
Дмитриев: русофобия Мерца угрожает энергетической безопасности Германии