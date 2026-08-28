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Доставка косметики в России с начала года демонстрирует устойчивый рост
Доставка косметики в России с начала года демонстрирует устойчивый рост - 28.08.2026, ПРАЙМ
Доставка косметики в России с начала года демонстрирует устойчивый рост
Доставка косметики в России с начала текущего года демонстрирует устойчивый рост, рассказали РИА Новости транспортно-логистические компании. | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T08:54+0300
2026-08-28T08:54+0300
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Доставка косметики в России с начала текущего года демонстрирует устойчивый рост, рассказали РИА Новости транспортно-логистические компании.
"По оценке ГК "Деловые Линии", в 2026 году сегмент демонстрирует умеренный, но устойчивый рост: за восемь месяцев количество доставок косметики и парфюмерии в торговые сети выше на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года", - сказали в компании.
Там добавили, что наибольший прирост числа перевозок показали направления из Санкт-Петербурга в Москву, из Москвы в Казань и Зеленодольск, а также из Новосибирска и Чебоксар в Московский регион.
В федеральной транспортно-логистической компании "Байт Транзита" также отмечают рост доставки косметики в текущем году. В первом полугодии количество отгрузок такой продукции у оператора выросло на 58,4%. При этом увеличивается и география поставок товаров для красоты по России.
"Все больше компаний концентрируют товарные запасы в Москве, а затем распределяют продукцию по регионам небольшими партиями по мере поступления заказов", - рассказал гендиректор компании Алексей Шпикельман.
"Такой подход позволяет быстрее реагировать на спрос, снижать издержки на хранение и поддерживать стабильное наличие товара. Именно поэтому мы видим одновременный рост числа отправок и расширение географии", — пояснил он.
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бизнес, россия, москва, санкт-петербург, казань
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, КАЗАНЬ
Доставка косметики в России с начала года демонстрирует устойчивый рост
Транспортно-логистические компании отметили устойчивый рост доставки косметики в России
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Доставка косметики в России с начала текущего года демонстрирует устойчивый рост, рассказали РИА Новости транспортно-логистические компании.
"По оценке ГК "Деловые Линии", в 2026 году сегмент демонстрирует умеренный, но устойчивый рост: за восемь месяцев количество доставок косметики и парфюмерии в торговые сети выше на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года", - сказали в компании.
Там добавили, что наибольший прирост числа перевозок показали направления из Санкт-Петербурга в Москву, из Москвы в Казань и Зеленодольск, а также из Новосибирска и Чебоксар в Московский регион.
В федеральной транспортно-логистической компании "Байт Транзита" также отмечают рост доставки косметики в текущем году. В первом полугодии количество отгрузок такой продукции у оператора выросло на 58,4%. При этом увеличивается и география поставок товаров для красоты по России.
"Все больше компаний концентрируют товарные запасы в Москве, а затем распределяют продукцию по регионам небольшими партиями по мере поступления заказов", - рассказал гендиректор компании Алексей Шпикельман.
"Такой подход позволяет быстрее реагировать на спрос, снижать издержки на хранение и поддерживать стабильное наличие товара. Именно поэтому мы видим одновременный рост числа отправок и расширение географии", — пояснил он.