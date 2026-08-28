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Скорректированная EBITDA ТМК по итогам полугодия снизилась вдвое

Скорректированная EBITDA ТМК по итогам полугодия снизилась вдвое - 28.08.2026, ПРАЙМ

Скорректированная EBITDA ТМК по итогам полугодия снизилась вдвое

Скорректированная EBITDA Трубной металлургической компании (ТМК) по итогам прошлого полугодия снизился примерно вдвое, до 22,2 миллиарда рублей, следует из... | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T09:51+0300

2026-08-28T09:51+0300

2026-08-28T09:51+0300

бизнес

россия

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Скорректированная EBITDA Трубной металлургической компании (ТМК) по итогам прошлого полугодия снизился примерно вдвое, до 22,2 миллиарда рублей, следует из материалов компании. "Скорректированный показатель EBITDA составил 22,2 миллиарда рублей", - сказано в сообщении. В первом полугодии прошлого года скорректированная EBITDA достигала 45,1 миллиарда рублей. Следовательно, показатель сократился более чем в два раза. "ТМК сохраняет сдержанный оптимизм относительно роста объемов потребления трубной продукции на рынке РФ в ближайшей перспективе. Прогнозируется начало реализации крупных, в том числе ранее отложенных, инфраструктурных проектов в сегментах транспортировки и переработки углеводородов, атомной энергетике", - полагают в компании. ТМК - ведущий в России поставщик стальных труб и сопутствующих сервисов для различных секторов экономики.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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