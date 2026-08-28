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Экономика Франции в прошлом квартале не изменилась в квартальном выражении - 28.08.2026, ПРАЙМ
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Экономика Франции в прошлом квартале не изменилась в квартальном выражении
Экономика Франции в прошлом квартале не изменилась в квартальном выражении - 28.08.2026, ПРАЙМ
Экономика Франции в прошлом квартале не изменилась в квартальном выражении
Экономика Франции в прошлом квартале, по окончательной оценке, не изменилась в квартальном выражении, говорится в сообщении Национального института статистики и | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T10:12+0300
2026-08-28T10:12+0300
мировая экономика
франция
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Экономика Франции в прошлом квартале, по окончательной оценке, не изменилась в квартальном выражении, говорится в сообщении Национального института статистики и экономических исследований Франции (Insee). Предварительная оценка предполагала рост на 0,2% к первому кварталу. Insee также указывает, что экспорт за квартал вырос на 2,9%, а не на 2,6%, а импорт - увеличился на 1,1%, первоначально ожидался рост на 0,8%. В первом квартале экспорт снизился на 3%, импорт - сократился на 0,6%. В первом квартале было зафиксировано квартальное снижение ВВП на 0,2%, в четвертом квартале прошлого года наблюдался рост на 0,3%.
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мировая экономика, франция
Мировая экономика, ФРАНЦИЯ
10:12 28.08.2026
 
Экономика Франции в прошлом квартале не изменилась в квартальном выражении

Insee: экономика Франции в прошлом квартале не изменилась в квартальном выражении

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Экономика Франции в прошлом квартале, по окончательной оценке, не изменилась в квартальном выражении, говорится в сообщении Национального института статистики и экономических исследований Франции (Insee).
Предварительная оценка предполагала рост на 0,2% к первому кварталу.
Insee также указывает, что экспорт за квартал вырос на 2,9%, а не на 2,6%, а импорт - увеличился на 1,1%, первоначально ожидался рост на 0,8%. В первом квартале экспорт снизился на 3%, импорт - сократился на 0,6%.
В первом квартале было зафиксировано квартальное снижение ВВП на 0,2%, в четвертом квартале прошлого года наблюдался рост на 0,3%.
 
Мировая экономикаФРАНЦИЯ
 
 
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