https://1prime.ru/20260828/ekonomist-872793447.html

Французский экономист отметил успех российского импортозамещения

Французский экономист отметил успех российского импортозамещения - 28.08.2026, ПРАЙМ

Французский экономист отметил успех российского импортозамещения

Импортозамещение, которое Россия начала развивать более десяти лет назад, сыграло важную роль в поддержании экономики страны на фоне западных санкций, что и... | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T20:10+0300

2026-08-28T20:10+0300

2026-08-28T20:21+0300

россия

мировая экономика

китай

сша

индия

мвф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872793447.jpg?1787937699

ПАРИЖ, 28 авг - ПРАЙМ. Импортозамещение, которое Россия начала развивать более десяти лет назад, сыграло важную роль в поддержании экономики страны на фоне западных санкций, что и обеспечило ей четвертое место в мире по паритету покупательной способности, заявил РИА Новости французский экономист и директор по исследованиям Высшей школы социальных наук (EHESS) Жак Сапир. "Программы импортозамещения, которые Россия развивает с начала введения санкций (2015 год) и, в частности, с начала принятия крупных санкционных пакетов (2022 год), играют важную роль в жизнеспособности экономики, когда мы рассчитываем ее по ППС", - сказал собеседник агентства. Россия по итогам прошлого года стала четвертой экономикой мира - ВВП страны при этом впервые превысил 7 триллионов долларов по паритету покупательной способности (ППС), следует из данных МВФ и собственных расчетов РИА Новости. В тройку мировых лидеров по этому показателю входят Китай, США и Индия. Согласно прогнозу МВФ, в 2026 году российский ВВП по ППС составит около 7,34 триллиона долларов. Таким образом, Россия сохранит четвертое место в мире и первое в Европе, опережая Японию и Германию.

китай

сша

индия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, китай, сша, индия, мвф