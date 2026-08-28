Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Французский экономист отметил успех российского импортозамещения - 28.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260828/ekonomist-872793447.html
Французский экономист отметил успех российского импортозамещения
Французский экономист отметил успех российского импортозамещения - 28.08.2026, ПРАЙМ
Французский экономист отметил успех российского импортозамещения
Импортозамещение, которое Россия начала развивать более десяти лет назад, сыграло важную роль в поддержании экономики страны на фоне западных санкций, что и... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T20:10+0300
2026-08-28T20:21+0300
россия
мировая экономика
китай
сша
индия
мвф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872793447.jpg?1787937699
ПАРИЖ, 28 авг - ПРАЙМ. Импортозамещение, которое Россия начала развивать более десяти лет назад, сыграло важную роль в поддержании экономики страны на фоне западных санкций, что и обеспечило ей четвертое место в мире по паритету покупательной способности, заявил РИА Новости французский экономист и директор по исследованиям Высшей школы социальных наук (EHESS) Жак Сапир. "Программы импортозамещения, которые Россия развивает с начала введения санкций (2015 год) и, в частности, с начала принятия крупных санкционных пакетов (2022 год), играют важную роль в жизнеспособности экономики, когда мы рассчитываем ее по ППС", - сказал собеседник агентства. Россия по итогам прошлого года стала четвертой экономикой мира - ВВП страны при этом впервые превысил 7 триллионов долларов по паритету покупательной способности (ППС), следует из данных МВФ и собственных расчетов РИА Новости. В тройку мировых лидеров по этому показателю входят Китай, США и Индия. Согласно прогнозу МВФ, в 2026 году российский ВВП по ППС составит около 7,34 триллиона долларов. Таким образом, Россия сохранит четвертое место в мире и первое в Европе, опережая Японию и Германию.
китай
сша
индия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, китай, сша, индия, мвф
РОССИЯ, Мировая экономика, КИТАЙ, США, ИНДИЯ, МВФ
20:10 28.08.2026 (обновлено: 20:21 28.08.2026)
 
Французский экономист отметил успех российского импортозамещения

Экономист Сапир: импортозамещение обеспечило России четвертое место в мире по ППС

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ПАРИЖ, 28 авг - ПРАЙМ. Импортозамещение, которое Россия начала развивать более десяти лет назад, сыграло важную роль в поддержании экономики страны на фоне западных санкций, что и обеспечило ей четвертое место в мире по паритету покупательной способности, заявил РИА Новости французский экономист и директор по исследованиям Высшей школы социальных наук (EHESS) Жак Сапир.
"Программы импортозамещения, которые Россия развивает с начала введения санкций (2015 год) и, в частности, с начала принятия крупных санкционных пакетов (2022 год), играют важную роль в жизнеспособности экономики, когда мы рассчитываем ее по ППС", - сказал собеседник агентства.
Россия по итогам прошлого года стала четвертой экономикой мира - ВВП страны при этом впервые превысил 7 триллионов долларов по паритету покупательной способности (ППС), следует из данных МВФ и собственных расчетов РИА Новости. В тройку мировых лидеров по этому показателю входят Китай, США и Индия.
Согласно прогнозу МВФ, в 2026 году российский ВВП по ППС составит около 7,34 триллиона долларов. Таким образом, Россия сохранит четвертое место в мире и первое в Европе, опережая Японию и Германию.
 
РОССИЯМировая экономикаКИТАЙСШАИНДИЯМВФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала