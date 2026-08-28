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Эксперт рассказал о преимуществах закона о криптовалюте в России

Эксперт рассказал о преимуществах закона о криптовалюте в России - 28.08.2026, ПРАЙМ

Эксперт рассказал о преимуществах закона о криптовалюте в России

Вступление в силу 1 сентября закона о криптовалюте в России создает основы для построения легального рынка и дает возможность проводить платежи за рубеж с ее... | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T01:02+0300

2026-08-28T01:02+0300

2026-08-28T01:02+0300

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Вступление в силу 1 сентября закона о криптовалюте в России создает основы для построения легального рынка и дает возможность проводить платежи за рубеж с ее помощью, рассказал РИА Новости инвестиционный советник в реестре Банка России Руфат Абясов. Президент России Владимир Путин в начале августа подписал закон, создающий правовую основу для легального обращения криптовалют в России. Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года, за исключением положений, которые начнут действовать позже. "Главное – это то, что закон признает криптовалюты имуществом, а значит, спор о ней теперь можно принести в суд и рассчитывать на защиту своих прав. До сих пор владелец, например, биткоина в конфликте оставался один на один с контрагентом, так как полноценной регуляции этого рынка не было", - сказал эксперт. Рынок криптовалюты в России будет организован по примеру рынка ценных бумаг. "Будет три типа участников крипторынка. Организаторы торговли – то есть банки, брокеры и управляющие, которым разрешен обмен на организованных торгах. Организации обмена – те, кто систематически покупает и продает валюту резидентам вне биржи. И третий участник – это цифровые депозитарии, которые ведут учет прав и дают доступ к адресам-идентификаторам", - пояснил Абясов. Для частного инвестора вход на этот рынок также жестко регламентируется, указал он. Неквалифицированный инвестор сможет покупать только валюты из перечня регулятора, после тестирования и только в пределах лимита. Квалифицированный инвестор получает более широкий доступ. Несмотря на легализацию рынка, запрет на оплату товаров и услуг криптовалютой внутри страны сохраняется, как и запрет рекламировать такие расчеты, напоминает эксперт. "Внешнеторговое исключение сохраняется – российские компании вправе рассчитываться криптовалютой с зарубежными контрагентами. Но детализация этого механизма еще впереди, и посредники получат статус агентов валютного контроля", - отметил Абясов. В ЦБ при этом говорили РИА Новости, что россияне с 1 сентября смогут переводить криптовалюту за рубеж, как на свои кошельки, так и на счета иностранных магазинов для оплаты товаров и услуг. Майнерам нужно регистрироваться в реестре ФНС, а также предоставлять отчетность об объемах добытой криптовалюты с указанием адресов кошельков, сказал Абясов. "Теперь эти сведения также будут связываться с данными Банка России и Росфинмониторинга. Добытая монета перестает быть анонимной на выходе. Дальше обмен, продать крипту легально можно через лицензированного посредника, и именно здесь возникает точка контроля, которой раньше не было", - пояснил он. Налоговый контур практически полностью достроен, указывает эксперт. "В случае трейдинга, например, налог платится с разницы между ценой покупки и ценой продажи, если есть прибыль. НДС операции с криптой не облагаются. Принципиальная новация в том, что ФНС получает возможность видеть операции внутри криптоконтура. Система выстроена так, чтобы у каждой монеты был прослеживаемый маршрут. Насколько это сработает, покажет 2027 год, когда отсрочка закончится, и норма права заработает в полной мере", - добавил он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, владимир путин, банк россии, фнс россии, фнс