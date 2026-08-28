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Эксперт оценила экономический потенциал России

Эксперт оценила экономический потенциал России - 28.08.2026, ПРАЙМ

Эксперт оценила экономический потенциал России

Экономический потенциал России намного обгоняет остальные мировые державы, если оценивать по нему, то нашу страну можно ставить на первое место в мире, такое... | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T10:47+0300

2026-08-28T10:47+0300

2026-08-28T10:47+0300

мировая экономика

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мвф

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Экономический потенциал России намного обгоняет остальные мировые державы, если оценивать по нему, то нашу страну можно ставить на первое место в мире, такое мнение высказала РИА Новости доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова. Россия по итогам прошлого года стала четвертой экономикой мира - ВВП страны при этом впервые превысил 7 триллионов долларов по паритету покупательной способности (ППС), следует из данных МВФ и собственных расчетов РИА Новости. В тройку мировых лидеров по этому показателю вошли Китай, США и Индия. "Безусловно, Россия является одной из ведущих экономик мира, особенно сегодня, когда полным ходом идет трансформация мировой экономики с переориентацией на азиатские рынки, роль России становится ключевой с точки зрения формирования новых логистических маршрутов, торгового взаимодействия партнеров, а самое главное, полноправного сотрудничества всех стран в рамках мировой экономики", - отметила эксперт. Причем сравнение экономик только по паритету покупательной способности является довольно односторонним, подчеркнула Новикова. Паритет покупательной способности учитывает разницу в ценах между странами и позволяет сравнивать объемы производства и услуг с учетом того, сколько товаров и услуг можно купить на одну и ту же сумму денег в разных странах. "Если принять во внимание все накопленные долги ведущих экономик, то США вместе с европейскими экономиками лишатся первых позиций данного рейтинга. Если же рассматривать территориальные размеры стран, возможности логистической инфраструктуры, запасы природных ресурсов, продовольственную безопасность каждой экономики, то нашу страну можно ставить на первое место в мире, учитывая и будущий потенциал и имеющиеся уже возможности дальнейшего развития экономики", - пояснила она. Доказательством этого являются как раз не рейтинги, составляемые западными институтами, а постоянный интерес к России, заключила эксперт. Согласно прогнозу МВФ, в 2026 году российский ВВП по ППС составит около 7,34 триллиона долларов. Таким образом, Россия сохранит четвертое место в мире и первое в Европе, опережая Японию и Германию.

сша

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мировая экономика, сша, китай, индия, мвф