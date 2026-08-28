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Эксперт оценила рост товарооборота между Россией и ОАЭ
Эксперт оценила рост товарооборота между Россией и ОАЭ - 28.08.2026, ПРАЙМ
Эксперт оценила рост товарооборота между Россией и ОАЭ
Резкий рост товарооборота между Россией и ОАЭ в последние годы соответствует амбициям и экономическим стратегиям обеих стран, заявила РИА Новости эмиратский... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T11:32+0300
2026-08-28T11:32+0300
2026-08-28T11:32+0300
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ДУБАЙ, 28 авг - ПРАЙМ. Резкий рост товарооборота между Россией и ОАЭ в последние годы соответствует амбициям и экономическим стратегиям обеих стран, заявила РИА Новости эмиратский экономический эксперт и публицист Хеба Махфуд.
"Значительный рост объема ненефтяной торговли, который в 2025 году увеличился на 77,7% и достиг 20,4 миллиарда долларов, соответствует амбициям России по расширению экономического партнерства с развивающимися центрами Востока и Юга, а также укладывается в рамки экономической программы ОАЭ, направленной на увеличение объема ненефтяной внешней торговли до 1,1 триллиона долларов к 2031 году", - сказала эксперт.
Также она отметила, что логистические и транспортные возможности ОАЭ могут поддержать российскую торговлю в свете сокращения товарооборота с западными странами.
"ОАЭ считаются безопасным маршрутом для партнеров благодаря использованию безопасных и сбалансированных путей, связывающих их торговых союзников на Востоке и Западе", - подчеркнула она.
На прошлой неделе вступило в силу соглашение о торговле услугами и инвестициях между Россией и ОАЭ, которое было подписано в августе 2025 года в ходе визита в Москву эмиратского президента Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна. Оно дополняет ранее подписанное соглашение об экономическом партнерстве между ОАЭ и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и ликвидирует ряд барьеров для сотрудничества в сфере услуг и инвестиций.
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россия, мировая экономика, оаэ, москва
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Эксперт оценила рост товарооборота между Россией и ОАЭ
Экономист Махфуд: рост товарооборота между Россией и ОАЭ соответствует амбициям
ДУБАЙ, 28 авг - ПРАЙМ. Резкий рост товарооборота между Россией и ОАЭ в последние годы соответствует амбициям и экономическим стратегиям обеих стран, заявила РИА Новости эмиратский экономический эксперт и публицист Хеба Махфуд.
"Значительный рост объема ненефтяной торговли, который в 2025 году увеличился на 77,7% и достиг 20,4 миллиарда долларов, соответствует амбициям России по расширению экономического партнерства с развивающимися центрами Востока и Юга, а также укладывается в рамки экономической программы ОАЭ, направленной на увеличение объема ненефтяной внешней торговли до 1,1 триллиона долларов к 2031 году", - сказала эксперт.
Также она отметила, что логистические и транспортные возможности ОАЭ могут поддержать российскую торговлю в свете сокращения товарооборота с западными странами.
"ОАЭ считаются безопасным маршрутом для партнеров благодаря использованию безопасных и сбалансированных путей, связывающих их торговых союзников на Востоке и Западе", - подчеркнула она.
На прошлой неделе вступило в силу соглашение о торговле услугами и инвестициях между Россией и ОАЭ, которое было подписано в августе 2025 года в ходе визита в Москву эмиратского президента Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна. Оно дополняет ранее подписанное соглашение об экономическом партнерстве между ОАЭ и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и ликвидирует ряд барьеров для сотрудничества в сфере услуг и инвестиций.