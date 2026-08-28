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Эксперт рассказал, как России удержать статус четвертой экономики мира

Эксперт рассказал, как России удержать статус четвертой экономики мира - 28.08.2026, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, как России удержать статус четвертой экономики мира

Снижение зависимости от импорта поможет России удержать статус четвертой экономики мира, сообщил РИА Новости финансовый советник и основатель Rodin.Capital... | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T15:48+0300

2026-08-28T15:48+0300

2026-08-28T15:50+0300

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Снижение зависимости от импорта поможет России удержать статус четвертой экономики мира, сообщил РИА Новости финансовый советник и основатель Rodin.Capital Алексей Родин. Россия по итогам прошлого года стала четвертой экономикой мира - ВВП страны при этом впервые превысил 7 триллионов долларов по паритету покупательной способности, следует из данных МВФ и собственных расчетов РИА Новости. В тройку мировых лидеров по этому показателю вошли Китай, США и Индия. "Скорее всего, в ближайшее время Россия уверено будет удерживать четвертую позицию, учитывая, что первые три занимают Китай, США и Индия, которые по факту "шли более прямым путем", в то время как Россия была долгое время зависима от импорта. Сейчас эта зависимость постепенно снижается, что и позволяет говорить о том, что позиция будет удержана", - отмечает эксперт. Аналитик добавил, что четвертое место в рейтинге позволяет судить о стабильности национальной экономики, однако для создания более полной картины о ней следует также принимать во внимание другие показатели, например, стоимость продуктовой корзины и ежедневные траты.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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мировая экономика, россия