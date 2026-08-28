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Эксперты рассказали, как мошенники пугают россиян отключением газа - 28.08.2026, ПРАЙМ
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Эксперты рассказали, как мошенники пугают россиян отключением газа
Эксперты рассказали, как мошенники пугают россиян отключением газа - 28.08.2026, ПРАЙМ
Эксперты рассказали, как мошенники пугают россиян отключением газа
Мошенники от лица управляющих компаний сообщают россиянам о необходимости устранить якобы критические нарушения в работе газового оборудования, пугая... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T02:47+0300
2026-08-28T02:47+0300
газ
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Мошенники от лица управляющих компаний сообщают россиянам о необходимости устранить якобы критические нарушения в работе газового оборудования, пугая отключением газа, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта. "Мошенники под видом газовщиков или представителей управляющих компаний совершают обходы частного сектора и многоквартирных домов, либо бросают в почтовые ящики "официальные предписания", - рассказали эксперты. Злоумышленники заявляют собственникам жилья, что в августе якобы проводилась плановая проверка сетей, и в их доме обнаружены критические утечки или нарушения, которые нужно срочно устранить. "Запугивая отключением газа прямо к 1 сентября, злоумышленники навязывают замену клапанов, счетчиков или дымоходов по ценам, завышенным в 5–10 раз, либо берут предоплату за "срочный ремонт" и исчезают", - добавили в пресс-службе. В "Мошеловке" рекомендуют следить за графиком плановых проверок заранее на досках объявлений или сайтах управляющих компаний. "Не приобретайте приборы и не оплачивайте услуги переводом на карту физического лица. Требуйте служебное удостоверение и проверяйте факт проведения работ звонком в свою УК или аварийно-диспетчерскую службу", - заключили там.
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40
192
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газ
Газ
02:47 28.08.2026
 
Эксперты рассказали, как мошенники пугают россиян отключением газа

"Мошеловка": мошенники от лица управляющих компаний пугают россиян отключением газа

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Мошенники от лица управляющих компаний сообщают россиянам о необходимости устранить якобы критические нарушения в работе газового оборудования, пугая отключением газа, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.
"Мошенники под видом газовщиков или представителей управляющих компаний совершают обходы частного сектора и многоквартирных домов, либо бросают в почтовые ящики "официальные предписания", - рассказали эксперты.
Злоумышленники заявляют собственникам жилья, что в августе якобы проводилась плановая проверка сетей, и в их доме обнаружены критические утечки или нарушения, которые нужно срочно устранить.
"Запугивая отключением газа прямо к 1 сентября, злоумышленники навязывают замену клапанов, счетчиков или дымоходов по ценам, завышенным в 5–10 раз, либо берут предоплату за "срочный ремонт" и исчезают", - добавили в пресс-службе.
В "Мошеловке" рекомендуют следить за графиком плановых проверок заранее на досках объявлений или сайтах управляющих компаний.
"Не приобретайте приборы и не оплачивайте услуги переводом на карту физического лица. Требуйте служебное удостоверение и проверяйте факт проведения работ звонком в свою УК или аварийно-диспетчерскую службу", - заключили там.
 
Газ
 
 
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