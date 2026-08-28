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Эксперты рассказали о расходах на ремонт электромобилей в России

Эксперты рассказали о расходах на ремонт электромобилей в России - 28.08.2026, ПРАЙМ

Эксперты рассказали о расходах на ремонт электромобилей в России

Средний расход на ремонт и обслуживание популярных электромобилей в России в январе-июле составил почти 5 тысяч рублей, что в 2,7 раза меньше, чем у автомобилей | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T09:06+0300

2026-08-28T09:06+0300

2026-08-28T09:06+0300

бизнес

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Средний расход на ремонт и обслуживание популярных электромобилей в России в январе-июле составил почти 5 тысяч рублей, что в 2,7 раза меньше, чем у автомобилей с двигателем внутреннего сгорания (ДВС), говорится в исследовании "Авто.ру" и Fit Service, которое есть у РИА Новости. Эксперты подсчитали, что средний чек при посещении электромобилем автосервиса для ремонта и обслуживания в январе-июле текущего года составил 4 945 рублей, что на 7% больше, чем было год назад. "При этом обслуживание автомобилей с традиционными силовыми установками дорожает быстрее. Средний чек без разбивки на марки и модели по итогам семи месяцев 2026 года вырос на 12% и достиг 13 219 рублей. Таким образом, средние расходы на один визит популярного электромобиля оказались почти в 2,7 раза ниже, чем в среднем по сети", - говорится в исследовании. При этом для гибридных автомобилей за тот же период средняя стоимость посещения автосервиса составила 8 447 рублей. Таким образом, обслуживать электромобиль оказалось на 71% дешевле, чем гибрид. "Такая разница в чеках объясняется и конструкцией автомобилей, и возрастом "зеленого" парка. У электрокара нет двигателя внутреннего сгорания, а значит, не требуется регулярная замена моторного масла, масляных фильтров, обслуживание топливной системы и целый ряд связанных работ", - объяснил директор по развитию сети автосервисов Fit Service Александр Гараньков. Он также отметил, что автопарк электромобилей в России в основном состоит из "свежих" машин с небольшим пробегом, тогда как средний возраст автомобилей в целом по стране уже превышает 15 лет. "Поэтому фактически мы сравниваем расходы на обслуживание новых электрокаров и гибридов с затратами на содержание более возрастных автомобилей с традиционными силовыми установками", – подытожил Гараньков.

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