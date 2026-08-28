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Российский экспорт говядины в Грузию достиг максимума с весны 2023 года - 28.08.2026, ПРАЙМ
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Российский экспорт говядины в Грузию достиг максимума с весны 2023 года
Российский экспорт говядины в Грузию достиг максимума с весны 2023 года - 28.08.2026, ПРАЙМ
Российский экспорт говядины в Грузию достиг максимума с весны 2023 года
Российский экспорт замороженной говядины в Грузию в июле текущего года достиг максимума с весны 2023 года и составил 119,1 тысячи долларов, следует из данных... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T08:57+0300
2026-08-28T09:22+0300
россия
сельское хозяйство
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Российский экспорт замороженной говядины в Грузию в июле текущего года достиг максимума с весны 2023 года и составил 119,1 тысячи долларов, следует из данных грузинской таможни, которые изучило РИА Новости. Более высокие объемы экспорта ведомство фиксировало в мае 2023 года - тогда они составляли 137,5 тысячи долларов. Отгрузки в месячном выражении выросли втрое, при этом в том же месяце прошлого года экспорт не производился. Также в отчетном месяце положительную динамику показали отгрузки свинины, экспорт которой вырос на 17,6% - до 591,2 тысячи долларов. Кроме того, после месячного перерыва возобновились поставки мясных субпродуктов - однако сумма поставок пока оказалась достаточно скромной (1,6 тысячи долларов в июле после 17,2 тысячи долларов в мае). При этом в июле по сравнению с июнем несколько просели поставки субпродуктов домашней птицы - на 6,4%, до 185,9 тысячи долларов.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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россия, сельское хозяйство
РОССИЯ, Сельское хозяйство
08:57 28.08.2026 (обновлено: 09:22 28.08.2026)
 
Российский экспорт говядины в Грузию достиг максимума с весны 2023 года

Российский экспорт говядины в Грузию в июле достиг максимума с весны 2023 года

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Российский экспорт замороженной говядины в Грузию в июле текущего года достиг максимума с весны 2023 года и составил 119,1 тысячи долларов, следует из данных грузинской таможни, которые изучило РИА Новости.
Более высокие объемы экспорта ведомство фиксировало в мае 2023 года - тогда они составляли 137,5 тысячи долларов. Отгрузки в месячном выражении выросли втрое, при этом в том же месяце прошлого года экспорт не производился.
Также в отчетном месяце положительную динамику показали отгрузки свинины, экспорт которой вырос на 17,6% - до 591,2 тысячи долларов. Кроме того, после месячного перерыва возобновились поставки мясных субпродуктов - однако сумма поставок пока оказалась достаточно скромной (1,6 тысячи долларов в июле после 17,2 тысячи долларов в мае).
При этом в июле по сравнению с июнем несколько просели поставки субпродуктов домашней птицы - на 6,4%, до 185,9 тысячи долларов.
 
РОССИЯСельское хозяйство
 
 
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