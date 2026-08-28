https://1prime.ru/20260828/eksport-872757261.html

Российский экспорт говядины в Грузию достиг максимума с весны 2023 года

Российский экспорт говядины в Грузию достиг максимума с весны 2023 года - 28.08.2026, ПРАЙМ

Российский экспорт говядины в Грузию достиг максимума с весны 2023 года

Российский экспорт замороженной говядины в Грузию в июле текущего года достиг максимума с весны 2023 года и составил 119,1 тысячи долларов, следует из данных... | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T08:57+0300

2026-08-28T08:57+0300

2026-08-28T09:22+0300

россия

сельское хозяйство

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872757261.jpg?1787898134

МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Российский экспорт замороженной говядины в Грузию в июле текущего года достиг максимума с весны 2023 года и составил 119,1 тысячи долларов, следует из данных грузинской таможни, которые изучило РИА Новости. Более высокие объемы экспорта ведомство фиксировало в мае 2023 года - тогда они составляли 137,5 тысячи долларов. Отгрузки в месячном выражении выросли втрое, при этом в том же месяце прошлого года экспорт не производился. Также в отчетном месяце положительную динамику показали отгрузки свинины, экспорт которой вырос на 17,6% - до 591,2 тысячи долларов. Кроме того, после месячного перерыва возобновились поставки мясных субпродуктов - однако сумма поставок пока оказалась достаточно скромной (1,6 тысячи долларов в июле после 17,2 тысячи долларов в мае). При этом в июле по сравнению с июнем несколько просели поставки субпродуктов домашней птицы - на 6,4%, до 185,9 тысячи долларов.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сельское хозяйство