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Экспорт товаров из Таджикистана в Китай за пять лет вырос до $2,5 млрд
Экспорт товаров из Таджикистана в Китай за пять лет вырос до $2,5 млрд - 28.08.2026, ПРАЙМ
Экспорт товаров из Таджикистана в Китай за пять лет вырос до $2,5 млрд
Экспорт товаров из Таджикистана в Китай за последние пять лет вырос с 1,2 миллиарда долларов до 2,5 миллиарда долларов, сообщает таджикское агентство Азия-плюс. | 28.08.2026, ПРАЙМ
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Экспорт товаров из Таджикистана в Китай за последние пять лет вырос с 1,2 миллиарда долларов до 2,5 миллиарда долларов, сообщает таджикское агентство Азия-плюс.
Отмечается, что только в первом полугодии 2026 года республика экспортировала в Китай 37 товарных позиций. В основном это минеральные руды и металлы. Также в перечень вошли хлопок, пряжа, шелк и сельскохозяйственная продукция.
"Рост экспорта в Китай происходит на фоне общего увеличения внешних поставок Таджикистана. За последние годы экспорт страны вырос примерно с 1,2 миллиарда долларов в 2021 году до 2,5 миллиарда долларов в 2025 году", — говорится в сообщении.
Ранее во вторник состоялась встреча директора Агентства по экспорту республики Бахриддина Сироджиддинзоды с представителями Главного таможенного управления КНР. На встрече обсуждались вопросы экспорта экологически чистой продукции, а также возможность подписания новых документов о сотрудничестве.
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мировая экономика, китай, таджикистан, кнр
Мировая экономика, КИТАЙ, ТАДЖИКИСТАН, КНР
Экспорт товаров из Таджикистана в Китай за пять лет вырос до $2,5 млрд
Азия-плюс: экспорт товаров из Таджикистана в Китай за пять лет вырос до 2,5 млрд долларов
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Экспорт товаров из Таджикистана в Китай за последние пять лет вырос с 1,2 миллиарда долларов до 2,5 миллиарда долларов, сообщает таджикское агентство Азия-плюс.
Отмечается, что только в первом полугодии 2026 года республика экспортировала в Китай 37 товарных позиций. В основном это минеральные руды и металлы. Также в перечень вошли хлопок, пряжа, шелк и сельскохозяйственная продукция.
"Рост экспорта в Китай происходит на фоне общего увеличения внешних поставок Таджикистана. За последние годы экспорт страны вырос примерно с 1,2 миллиарда долларов в 2021 году до 2,5 миллиарда долларов в 2025 году", — говорится в сообщении.
Ранее во вторник состоялась встреча директора Агентства по экспорту республики Бахриддина Сироджиддинзоды с представителями Главного таможенного управления КНР. На встрече обсуждались вопросы экспорта экологически чистой продукции, а также возможность подписания новых документов о сотрудничестве.