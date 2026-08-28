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Чистая прибыль "ЭЛ5-Энерго" снизилась почти в полтора раза

Чистая прибыль "ЭЛ5-Энерго" снизилась почти в полтора раза - 28.08.2026, ПРАЙМ

Чистая прибыль "ЭЛ5-Энерго" снизилась почти в полтора раза

Чистая прибыль "ЭЛ5-Энерго" по МСФО в первом полугодии снизилась на 48,2%, до 1,651 миллиарда рублей, следует из сообщения компании. | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T17:03+0300

2026-08-28T17:03+0300

2026-08-28T17:03+0300

финансы

россия

свердловская область

эл5-энерго

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль "ЭЛ5-Энерго" по МСФО в первом полугодии снизилась на 48,2%, до 1,651 миллиарда рублей, следует из сообщения компании. "Компании удалось удержать чистые финансовые расходы за счет действий по оптимизации финансирования, что привело к снижению ставок по долговому портфелю компании", - говорится в сообщении. Отмечается, что 1 апреля была завершена процедура реорганизации "ЭЛ5-Энерго" в форме присоединения к нему "ВДК-Энерго" и "Лукойл-Экоэнерго". Отчет за первое полугодие 2026 года учитывает результаты первого квартала в старом периметре и второго квартала в новом периметре. Выручка компании увеличилась в полтора раза как за счет роста объемов продаж после присоединения новых активов, так и за счет увеличения цен на электроэнергию и тепло. При этом, увеличение цен на электроэнергию было нивелировано опережающим ростом цен на газ и постоянных расходов, в связи с чем показатель EBITDA снизился на 1,5%, до 8,755 миллиарда рублей. "По итогам реорганизации свободный денежный поток ПАО "ЭЛ5-Энерго" увеличился почти на 22% и составил 7,5 миллиарда за первое полугодие 2026 года благодаря контролю капитальных расходов и оптимизации оборотного капитала. В части финансовой деятельности компании удалось сохранить чистые процентные расходы практически на неизменном уровне год к году за счет оптимизации источников финансирования", - добавляется в сообщении. Чистый долг на конец первого полугодия 2026 года составил 29,3 миллиарда рублей. "ЭЛ5-Энерго"- российская генерирующая компания. В ее состав входят 15 объектов тепловой генерации, 2 ветроэлектростанции, 5 гидроэлектростанций, 3 солнечных электростанции, а также тепловые сети в Астраханской, Волгоградской, Ростовской и Свердловской областях. Общая установленная электрическая мощность составляет 9,5 ГВт, тепловая - 8,9 тысячи Гкал в час.

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финансы, россия, свердловская область, эл5-энерго