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Чистая прибыль "ЭЛ5-Энерго" снизилась почти в полтора раза - 28.08.2026, ПРАЙМ
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Чистая прибыль "ЭЛ5-Энерго" снизилась почти в полтора раза
Чистая прибыль "ЭЛ5-Энерго" снизилась почти в полтора раза - 28.08.2026, ПРАЙМ
Чистая прибыль "ЭЛ5-Энерго" снизилась почти в полтора раза
Чистая прибыль "ЭЛ5-Энерго" по МСФО в первом полугодии снизилась на 48,2%, до 1,651 миллиарда рублей, следует из сообщения компании. | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T17:03+0300
2026-08-28T17:03+0300
финансы
россия
свердловская область
эл5-энерго
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль "ЭЛ5-Энерго" по МСФО в первом полугодии снизилась на 48,2%, до 1,651 миллиарда рублей, следует из сообщения компании. "Компании удалось удержать чистые финансовые расходы за счет действий по оптимизации финансирования, что привело к снижению ставок по долговому портфелю компании", - говорится в сообщении. Отмечается, что 1 апреля была завершена процедура реорганизации "ЭЛ5-Энерго" в форме присоединения к нему "ВДК-Энерго" и "Лукойл-Экоэнерго". Отчет за первое полугодие 2026 года учитывает результаты первого квартала в старом периметре и второго квартала в новом периметре. Выручка компании увеличилась в полтора раза как за счет роста объемов продаж после присоединения новых активов, так и за счет увеличения цен на электроэнергию и тепло. При этом, увеличение цен на электроэнергию было нивелировано опережающим ростом цен на газ и постоянных расходов, в связи с чем показатель EBITDA снизился на 1,5%, до 8,755 миллиарда рублей. "По итогам реорганизации свободный денежный поток ПАО "ЭЛ5-Энерго" увеличился почти на 22% и составил 7,5 миллиарда за первое полугодие 2026 года благодаря контролю капитальных расходов и оптимизации оборотного капитала. В части финансовой деятельности компании удалось сохранить чистые процентные расходы практически на неизменном уровне год к году за счет оптимизации источников финансирования", - добавляется в сообщении. Чистый долг на конец первого полугодия 2026 года составил 29,3 миллиарда рублей. "ЭЛ5-Энерго"- российская генерирующая компания. В ее состав входят 15 объектов тепловой генерации, 2 ветроэлектростанции, 5 гидроэлектростанций, 3 солнечных электростанции, а также тепловые сети в Астраханской, Волгоградской, Ростовской и Свердловской областях. Общая установленная электрическая мощность составляет 9,5 ГВт, тепловая - 8,9 тысячи Гкал в час.
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192
40
192
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финансы, россия, свердловская область, эл5-энерго
Финансы, РОССИЯ, Свердловская область, ЭЛ5-Энерго
17:03 28.08.2026
 
Чистая прибыль "ЭЛ5-Энерго" снизилась почти в полтора раза

"ЭЛ5-Энерго": чистая прибыль компании в I полугодии снизилась на 48,2%

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль "ЭЛ5-Энерго" по МСФО в первом полугодии снизилась на 48,2%, до 1,651 миллиарда рублей, следует из сообщения компании.
"Компании удалось удержать чистые финансовые расходы за счет действий по оптимизации финансирования, что привело к снижению ставок по долговому портфелю компании", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 1 апреля была завершена процедура реорганизации "ЭЛ5-Энерго" в форме присоединения к нему "ВДК-Энерго" и "Лукойл-Экоэнерго". Отчет за первое полугодие 2026 года учитывает результаты первого квартала в старом периметре и второго квартала в новом периметре.
Выручка компании увеличилась в полтора раза как за счет роста объемов продаж после присоединения новых активов, так и за счет увеличения цен на электроэнергию и тепло. При этом, увеличение цен на электроэнергию было нивелировано опережающим ростом цен на газ и постоянных расходов, в связи с чем показатель EBITDA снизился на 1,5%, до 8,755 миллиарда рублей.
"По итогам реорганизации свободный денежный поток ПАО "ЭЛ5-Энерго" увеличился почти на 22% и составил 7,5 миллиарда за первое полугодие 2026 года благодаря контролю капитальных расходов и оптимизации оборотного капитала. В части финансовой деятельности компании удалось сохранить чистые процентные расходы практически на неизменном уровне год к году за счет оптимизации источников финансирования", - добавляется в сообщении.
Чистый долг на конец первого полугодия 2026 года составил 29,3 миллиарда рублей.
"ЭЛ5-Энерго"- российская генерирующая компания. В ее состав входят 15 объектов тепловой генерации, 2 ветроэлектростанции, 5 гидроэлектростанций, 3 солнечных электростанции, а также тепловые сети в Астраханской, Волгоградской, Ростовской и Свердловской областях. Общая установленная электрическая мощность составляет 9,5 ГВт, тепловая - 8,9 тысячи Гкал в час.
 
ФинансыРОССИЯСвердловская областьЭЛ5-Энерго
 
 
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